El FC Barcelona ha fijado un plazo definitivo para cerrar el fichaje de Rodri, con el objetivo de que se convierta en la gran estrella de la presentación del equipo durante el Trofeo Joan Gamper.

Según el diario español "Sport", cerrar el fichaje de Rodri en un plazo de 48 horas se ha convertido en el principal objetivo del Barça, después de que el centrocampista haya sido requerido para incorporarse a la pretemporada de la nueva campaña con el Manchester City, aunque lo más probable es que entrene en solitario para recuperar su forma física, a la espera de su inminente traspaso a LaLiga.

El club catalán se ha topado con una firmeza sin precedentes por parte del club inglés en estas negociaciones, debido a la necesidad del Manchester City de cumplir con las reglas del fair play financiero, tras las enormes cantidades de dinero que invierte en su nuevo proyecto.

El importe de la operación debe acercarse a los 80 millones de euros, o al menos parecerlo mediante variables e incentivos, aunque algunos de ellos serán difíciles de cumplir.

El Barcelona ha fijado un plazo de 48 horas porque quiere que Rodri sea la estrella más destacada en la presentación del equipo durante el Joan Gamper.

En el seno del Barcelona reina la calma respecto a esta operación, pese a las filtraciones intencionadas procedentes de Inglaterra y Madrid sobre la posibilidad de que las negociaciones se rompan y de que existan discrepancias imposibles de salvar.

El club catalán logró dar el paso más importante, que fue obtener el consentimiento de Rodri, después de que rechazara la opción de fichar por el Real Madrid, y desde ese momento todas las partes eran conscientes de que la operación se cerraría tarde o temprano.

Actualmente, cada parte trabaja para proteger sus intereses, mientras el Barcelona busca la fórmula definitiva para cerrar la operación durante el fin de semana o, como muy tarde, el lunes.

El Barcelona presentó una última oferta de 60 millones de euros, más 10 millones de euros en variables e incentivos. El club también propuso aumentar el valor de las variables hasta acercarse a los 75 millones de euros, pero el Manchester City se mantuvo firme en obtener 80 millones de euros, una cifra que el club catalán considera exagerada pese a la calidad del jugador, sobre todo teniendo en cuenta que solo le queda un año de contrato.

El Barcelona estudia ahora presentar una oferta al estilo del Paris Saint-Germain en la operación de Ferran Torres, elevando el importe fijo hasta acercarse a los 70 millones de euros, o aumentando el importe fijo hasta los 65 millones de euros y elevando el valor de las variables a 15 millones de euros.

Ambas fórmulas se acercarían mucho a las exigencias del Manchester City, y a partir de ahí las negociaciones girarían en torno a los últimos detalles de la operación.

Rodri prefería no viajar a Mánchester, pero lo hizo ayer por la noche, tras negociar con su club actual su incorporación a la pretemporada de la nueva campaña.

El Barcelona creía que el Manchester City eximiría a Rodri de ello, al igual que hizo el club catalán con Ferran Torres y el Paris Saint-Germain, pero el club inglés consideró que el regreso del jugador a Mánchester podía representar una vía de presión adicional para resolver el asunto lo antes posible.

El centrocampista ya ha comunicado al Manchester City su deseo de abandonar el club y fichar únicamente por el Barcelona, y Rodri espera que las negociaciones no lleguen a un grado elevado de tensión, ya que siempre se ha comportado de forma muy profesional durante sus años en Inglaterra y merece que su club le permita marcharse.

Ambos clubes prosiguen sus negociaciones, mientras que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, intervendrá en la fase final para dar el impulso definitivo a la operación.