Aymeric Laporte, el socio ideal de Pau Cubarsí en el centro de la defensa de la selección de España, campeona del Mundial, ofreció sus servicios al Barcelona durante la última fase del torneo.

El defensa del Athletic Bilbao goza de una gran consideración, gracias a su calidad y a los sólidos niveles que ofreció con "La Roja" en el Mundial, como prolongación de una larga trayectoria, pero, pese a ello, no entra en los planes de la dirección deportiva del Barcelona para la temporada 2026-2027, según el diario catalán "Mundo Deportivo".

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El técnico Hansi Flick no siente una necesidad urgente de reforzar la defensa, dado que dispone de un número suficiente de opciones, en caso de que no se marchen jugadores.

El alemán también confía plenamente en Gerard Martín como opción en la posición de lateral izquierdo. El equipo cuenta además con Eric García, Andreas Christensen y Ronald Araújo, en caso de que no se marche, junto a Jules Koundé y el joven defensa Álvaro Cortés.

El Barça teme las crisis

Además, la información que ha llegado al Barcelona apunta a que el contrato de Laporte no incluye una cláusula de rescisión, lo que significa que su fichaje requeriría entrar en negociaciones directas con el Athletic Bilbao, teniendo en cuenta que el jugador está vinculado al club vasco hasta el año 2028.

El Barcelona no desea meterse en más problemas, tras las crisis que vivió el caso de Nico Williams durante los veranos de 2024 y 2025, lo que representa un obstáculo adicional ante cualquier intento de fichar a Laporte.

El defensa franco-vasco ya estaba en la agenda del Barcelona durante la etapa en la que Luis Enrique dirigía al equipo, pero el Athletic no quería negociar con el club catalán, limitándose a señalar el valor de la cláusula de rescisión en el contrato del jugador, que ascendía a 65 millones de euros. Finalmente, el Manchester City pagó esa cantidad para fichar a Laporte, en enero de 2018.

Durante su etapa en Inglaterra, Laporte también intentó acercarse al Barcelona en más de una ocasión, pero las limitaciones económicas que sufrían los blaugrana impidieron cerrar la operación, antes de que Laporte acabara en el Al Nassr saudí durante la temporada 2023-2024.

En septiembre de 2025, el defensa regresó al Athletic para retomar su trayectoria en el estadio de San Mamés.