El Barcelona evita con un truco astuto el pago de 18 millones de euros al Manchester City

El FC Barcelona está a punto de vender a Ferran Torres al Paris Saint-Germain. Gracias a una fórmula inteligente en el acuerdo, el gigante español evita tener que transferir nada menos que dieciocho millones de euros a su antiguo club, el Manchester City, según informa The Athletic.

Ferran se coronó este verano como héroe nacional al dar a España la victoria ante Argentina en la prórroga de la final del Mundial de 2026 (1-0). A pesar de ello, el Barcelona decidió no renovar su contrato, que expira el próximo año, aunque la pasada temporada tuvo un papel importante en la conquista del título de Liga con 21 goles en 49 partidos.

Mientras tanto, Barcelona y PSG ya han llegado a un acuerdo por un traspaso de unos 50 millones de euros, sin bonus adicionales. El inminente cambio de aires volverá a reunir a Ferran con su exseleccionador Luis Enrique.

Con este traspaso, el Barcelona evita de forma astuta que una importante cantidad vaya a parar al Manchester City. La explicación es la siguiente: cuando el Barça fichó a Ferran en enero de 2022 procedente del Manchester City por 55 millones de euros más 10 millones en variables, se fijaron condiciones específicas:

En caso de renovar el contrato de Ferran, el Barcelona tendría que abonar otros ocho millones al City. Al no hacerlo, esa obligación queda anulada.

Además, el Manchester City tendría derecho a una plusvalía por futura venta de diez millones de euros si el delantero fuese vendido por 55 millones de euros o más. Al mantener deliberadamente el precio justo por debajo de ese umbral, en 50 millones de euros, la cantidad íntegra se queda en las arcas catalanas.

En total, Ferran disputó 207 partidos con el Barcelona, en los que marcó 63 goles y dio 23 asistencias.