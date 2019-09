El Barcelona es el equipo que más nominados tiene para el FIFPro

Son nueve jugadores, en total, superando al Real Madrid que tiene ocho. El Liverpool y el Manchester City quedaron con siete.

El FIFPro, que es el sindicato mundial de futbolistas, dio a conocer este jueves los nominados a mejores jugadores de la temporada pasada. La particularidad: el es el equipo con más nombres, sumando nueve azulgranas. El terminó con ocho nominaciones y, en tercer lugar, aparecen el y el , con siete cada uno.

Marc Andre ter Stegen (portero), Jordi Alba, Gerard Piqué (defensores), Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Arthur Melo (centrocampistas), Luis Suárez y Lionel Messi (delanteros) representarán al club catalán, mientras que Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo (defensores), Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric (centrocampistas) y Karim Benzema (delantero) lo harán para la institución merengue.

El , por su parte, tendrá como representantes a Jan Oblak y a Diego Godín.

El XI de FIFPro se anunciará el 23 de septiembre durante los premios The Best, en la ciudad de Milán. Más de 23 mil futbolistas profesionales votaron en buscar del once mundial de 2019.

Aquí, la lista completa con los 55 nominados

PORTEROS

Alisson Becker ( , Liverpool), David De Gea ( , ), Ederson Moraes (Brasil, Manchester City), Jan Oblak (Eslovenia, Atlético de Madrid) y Marc-Andre ter Stegen ( , Barcelona)

DEFENSAS

Jordi Alba (España, Barcelona), Trent Alexander-Arnold ( , Liverpool), Daniel Alves (Brasil, /Sao Paulo), Joao Cancelo ( , /Manchester City), Daniel Carvajal (España, Real Madrid), Giorgio Chiellini ( , Juventus), Virgil van Dijk ( , Liverpool), Diego Godin ( , Atletico/Inter), Joshua Kimmich (Alemania, Bayern Munich), Kalidou Koulibaly ( , Nápoles), Aymeric Laporte ( , Manchester City), Matthijs de Ligt (Holanda, /Juventus), Gerard Piqué (España, Barcelona), Sergio Ramos (España, Real Madrid), Andrew Robertson ( , Liverpool), Alex Sandro (Brasil, Juventus), Thiago Silva (Brasil, PSG), Raphael Varane (Francia, Real Madrid), Marcelo Vieira (Brasil, Real Madrid) y Kyle Walker (Inglaterra, Manchester City).

CENTROCAMPISTAS

Sergio Busquets (España, Barcelona), Casemiro (Brasil, Real Madrid), Kevin De Bruyne ( , Manchester City), Christian Eriksen ( , Hotspur), Frenkie de Jong (Holanda, Ajax/Barcelona), Eden Hazard (Bélgica, /Real Madrid), N'Golo Kante (Francia, Chelsea), Toni Kroos (Alemania, Real Madrid), Arthur Melo (Brasil, Barcelona), Luka Modric ( , Real Madrid), Paul Pogba (Francia, Manchester United), Ivan Rakitic (Croacia, Barcelona), Bernardo Silva (Portugal, Manchester City), Dusan Tadic ( , Ajax) y Arturo Vidal ( , Barcelona).

DELANTEROS

Sergio Aguero ( , Manchester City), Karim Benzema (Francia, Real Madrid), Roberto Firmino (Brasil, Liverpool), Antoine Griezmann (Francia, Atletico/Barcelona), Harry Kane (Inglaterra, Tottenham Hotspur), Robert Lewandowski ( , Bayern Munich), Sadio Mané (Senegal, Liverpool), Kylian Mbappe (France, PSG), Lionel Messi (Argentina, Barcelona), Neymar Junior (Brazil, PSG), Cristiano Ronaldo (Portugal, Juventus), Mohammed Salah ( , Liverpool), Heung-Min Son ( , Tottenham Hotspur), Raheem Sterling (Inglaterra, Manchester City) y Luis Suarez (Uruguay, Barcelona).