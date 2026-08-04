El FC Barcelona recibió con cierta sorpresa las últimas declaraciones de su delantero Ferran Torres, aunque sin perder la calma, ya que tenían indicios previos de que el jugador podría comentar, sin desmentir, las informaciones que circulan desde hace semanas sobre el interés del Paris Saint-Germain en ficharlo.

Torres dijo ayer lunes, cuando se le preguntó por el interés del Paris Saint-Germain: "Por ahora, tengo contrato con el Barcelona, pero sinceramente, en el fútbol, nadie sabe lo que puede pasar".

El diario "Mundo Deportivo" señaló que lo inesperado de Torres es que exige al Barcelona que demuestre que quiere su continuidad, cuando el club ya le ha comunicado desde hace semanas que quiere renovar su contrato, pero que eso debe hacerse en septiembre por razones relacionadas con el "fair play", dado que ahora debe centrarse en las salidas y las incorporaciones.

Además, el Barcelona apunta que siempre estuvo a su lado, incluso cuando atravesó periodos de sequía goleadora la temporada pasada, porque valoran su esfuerzo y su compromiso diario más que la anotación de goles.

Aun así, el diario indicó que, pese al desafío planteado por Torres, el club catalán no tiene intención de retroceder ni un ápice de su firme postura.

El Barcelona es claro en su apuesta por él, pero dentro del marco temporal y salarial establecidos, y en este sentido, el Barcelona considera que el salario de Ferran Torres se corresponde con su papel en el equipo y desde el punto de vista del entrenador, por lo que no prevé un aumento significativo del salario en cualquier oferta que se le presente.

Y desde el punto de vista deportivo, en el Camp Nou está claro que sus minutos y su papel en el equipo dependen de Hansi Flick, un entrenador que prioriza el mérito y que ya prefirió a Ferran por delante de Robert Lewandowski al inicio de la temporada pasada.

El Barcelona es consciente de que una cosa es la valoración de Flick sobre las aportaciones de Ferran y otra distinta es que el entrenador no haya podido pedir el fichaje de otro delantero de primer nivel (Julián Álvarez en este caso) tras la salida de Lewandowski.

Asimismo, en el Barcelona no entienden el motivo del malestar de Ferran si Flick no lo considera su delantero titular, sobre todo porque es un suplente habitual de Mikel Oyarzabal con la selección española, y marcó el gol de la victoria en la final del Mundial tras entrar como suplente.

En cuanto al interés del Paris Saint-Germain en ficharlo, la postura del Barcelona también es clara según lo que señaló el diario: "Si Ferran quiere marcharse, debe pedirlo. Y si tiene una oferta que desea aceptar, debe comunicar al club interesado que la presente, y la junta directiva del Barcelona y la dirección ejecutiva la valorarán".

Hasta ahora, esa oferta no ha llegado, y algunos dudan de que llegue en el futuro; hay personalidades influyentes en el Barcelona que no descartan la posibilidad de que el verdadero objetivo de Ferran sea aprovechar su popularidad actual para asegurarse la renovación de su contrato con un acuerdo más lucrativo.

Por todas estas razones, en el Camp Nou todos esperan para ver qué sucederá, pero mantienen la calma, aunque el plan es claro, y solo Ferran puede cambiarlo si manifiesta su deseo de marcharse y presenta una oferta convincente al presidente Joan Laporta y al director deportivo Deco, y si el Paris Saint-Germain está interesado, tiene el dinero suficiente para convencer a casi cualquier club.