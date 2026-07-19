El Barcelona enfurece a su afición con una foto de un jugador del Real Madrid

El Barcelona ha indignado a muchos de sus seguidores al publicar en sus redes una imagen generada con IA. La imagen, creada con inteligencia artificial, muestra a nueve jugadores formados en La Masía que disputarán la final del Mundial 2026 entre España y Argentina este domingo, y reafirma el éxito de la cantera azulgrana.

En la imagen aparecen Lionel Messi, Lamine Yamal, Gavi, Pau Cubarsi, Dani Olmo, Eric García, Alejandro Grimaldo, Marc Cucurella y Víctor Muñoz: ocho con España y uno con Argentina (Messi).

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La imagen ha generado polémica entre la afición del Barcelona, que pide eliminar a Cucurella por su fichaje por el Real Madrid.

Formado en La Masía desde 2012, tras llegar del Espanyol, pasó por todas las categorías, jugó un partido con el primer equipo en Copa y en 2018 se marchó cedido al Eibar.

Tras pasar por Getafe y jugar dos etapas en la Premier League con Brighton y Chelsea, este verano regresó a La Liga fichando por el Real Madrid.



