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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

El Barcelona encuentra por fin al central del futuro

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El joven defensor ghanés Hafiz Gariba ha acaparado las miradas dentro del Barcelona Atlètic, después de convertirse en uno de los pilares fundamentales del once del entrenador Juliano Belletti, gracias a sus cualidades defensivas y a su capacidad para iniciar el juego desde atrás, además de su velocidad y su fortaleza en los duelos aéreos, en medio de un creciente interés de clubes europeos por ficharlo.

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El diario catalán "Sport" informó de que Gariba goza de un gran reconocimiento dentro del vestuario del filial, tanto por su nivel técnico y físico como por su carácter tranquilo y su buena relación con sus compañeros, y subrayó que el joven defensa tiene un amplio margen de progresión.

De Accra a la academia del Barcelona

La historia de Gariba comenzó en un entorno humilde de Accra, la capital ghanesa, donde lo descubrió la fundación Marcet, antes de su traspaso al Barcelona en enero de 2025.

Debido a obstáculos administrativos que impidieron su inscripción directa en la academia, inició su andadura con el Codolar, de la Cuarta Catalana.

El jugador llamó la atención pese a su corta edad, gracias a su estatura y a su velocidad en la cobertura defensiva, lo que lo convirtió en objeto de interés de los ojeadores del Barcelona y del Real Madrid, antes de que el club catalán cerrara su contratación, siendo Toni Hernández la figura principal detrás de la operación.

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Gariba se incorporó al equipo juvenil "B", antes de su ascenso al juvenil "A" la temporada pasada bajo la dirección de Pol Planas, donde mostró una clara evolución en sus capacidades defensivas, su lectura del juego y su manejo de los duelos individuales.

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Una oportunidad con Flick

El defensa ghanés tuvo, el pasado verano, la oportunidad de participar en los entrenamientos del primer equipo bajo la dirección de Hansi Flick, después de llamar la atención del cuerpo técnico.

Sin embargo, contrajo un virus que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante más de una semana e impidió su viaje al campo de preparación en Inglaterra.

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Gariba tiene 19 años, ya que nació el 9 de enero de 2007 en la ciudad ghanesa de Teshie, mide 187 cm y destaca por jugar con su pierna izquierda.

Además, disputó 6 partidos en la Liga de Campeones Juvenil durante la temporada 2025-2026, antes de su ascenso al Barcelona Atlètic, y ofreció recientemente una actuación destacada ante el Manresa, en el partido que terminó con la victoria de su equipo por un contundente 3-0, el pasado 8 de noviembre.

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"Sport" elogió su nivel, especialmente su superioridad en el juego aéreo y por tierra y su precisión en el pase, considerando que el Barcelona posee el central que el primer equipo necesitará en el futuro.

Contrato hasta 2028 e interés europeo

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El diario añadió que Gariba está vinculado al Barcelona mediante un contrato hasta el año 2028, que incluye el periodo restante de la etapa juvenil y dos años adicionales como jugador profesional.

Pese al interés de numerosos clubes europeos por hacerse con sus servicios, el deseo del jugador es continuar en el Barcelona, donde se siente a gusto y quiere seguir progresando.

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Sin embargo, ambas partes no han alcanzado hasta ahora un nuevo acuerdo, ni el club se ha movido recientemente para resolver el asunto.

La cláusula de rescisión de su contrato asciende a 20 millones de euros, una cantidad que podría no representar un obstáculo para los clubes interesados, sobre todo dadas las cualidades que posee el jugador y la previsible subida de su valor a medida que continúe brillando.

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Entre el deseo del Barcelona de retener su talento y el creciente interés europeo, el futuro de Gariba sigue siendo uno de los asuntos que merece seguimiento dentro de la academia del club catalán.

Escrito porMuhammad Sharaf Eldeen

Editor jefe de turno

Resumen Profesional

Periodista egipcio multidisciplinario, comprometido con ofrecer a los lectores una visión periodística integral y precisa. Cuento con más de 13 años de experiencia en medios impresos y audiovisuales, habiendo colaborado en algunos de los periódicos, plataformas digitales y canales de televisión más importantes de Egipto y el mundo árabe. Desde abril de 2017, me desempeño como Jefe de Turno (Shift Manager) y Editor de Mesa (Desk Editor) en Kooora, el portal de noticias deportivas líder en el mundo árabe, donde tengo el honor de trabajar con un equipo de élite de profesionales.

Me apasiona redactar artículos y análisis deportivos lógicos y accesibles —evitando tecnicismos innecesarios—, manteniendo siempre los más altos estándares de rigor y objetividad. Creo firmemente que las preferencias personales no deben influir en la labor periodística; la información es una responsabilidad y la integridad es la ética suprema de nuestra profesión.

Trayectoria Personal y Filosofía Futbolística

Mi historia con el fútbol comenzó a los cinco años, inspirado por la pasión de mi familia durante el Mundial de 1994. Desde entonces, el fútbol se convirtió en una parte esencial de mi vida, tanto practicándolo como analizándolo.

Uno de mis recuerdos futbolísticos más formativos de la infancia es la histórica final de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Manchester United en el Camp Nou, el 26 de mayo de 1999. Aquella noche, la remontada épica de los "Red Devils" marcó el inicio de mi lealtad de por vida al gigante alemán, que sigue ocupando un lugar privilegiado en mi corazón.

Áreas de Especialización

Gracias a mi trayectoria en diversos sectores de la comunicación, me especializo en:

Historia del Fútbol: Amplio conocimiento de la historia del fútbol europeo y alemán.

Análisis Táctico: Predicción de escenarios de partidos y análisis de sistemas de juego.

Scouting: Capacidad para identificar jóvenes talentos y analizar su potencial técnico.

Hitos y Momentos Destacados

Guardo numerosos recuerdos felices en el fútbol, pero el más significativo a nivel internacional fue la coronación del Bayern de Múnich en la Champions League de 2001 frente al Valencia, lo que supuso mi primera gran alegría continental con el club.

Mi Once Ideal Histórico:

Portero: Manuel Neuer.

Defensa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Mediocampo: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Delantera: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (El Fenómeno).

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