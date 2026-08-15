El Barcelona ha puesto casi todo su empeño desde el pasado enero en fichar al delantero argentino Julián Álvarez, pero la complicación de la operación con el Atlético de Madrid coloca al club ante un problema real en la posición de ariete, especialmente tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres.

El diario español "As", este sábado, informó de que el Barcelona se enfrenta a una situación difícil si la operación de Álvarez no llega a buen puerto, ya que la necesidad de un delantero capaz de marcar más de 30 goles se ha convertido en una prioridad apremiante, mientras que las alternativas planteadas no parecen sencillas.

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Entre los nombres que han surgido como opciones alternativas figuran: Lautaro Martínez, estrella del Inter de Milán; Georges Mikautadze, delantero del Villarreal; y Vangelis Pavlidis, ariete del Benfica, además de Mikel Oyarzabal, jugador de la Real Sociedad.

Sin embargo, todas estas opciones presentan interrogantes, ya sea por su valor económico o por la dificultad de convencer a sus clubes de dejarlos salir.

Lautaro parece la opción más complicada desde el punto de vista económico; el delantero argentino marcó 27 goles la temporada pasada y es considerado uno de los máximos delanteros de Europa en los últimos años, mientras que su valor estimado ronda los 85 millones de euros según "Transfermarkt", y además el Inter no parece dispuesto a desprenderse de él según "As".

A pesar de lo difícil de la situación, el director deportivo, Deco, todavía cuenta con un crédito de confianza dentro del Barcelona gracias a varios de sus movimientos anteriores, como el fichaje de Dani Olmo y Joan García, además del éxito de operaciones de cesión como las de Marcus Rashford y João Cancelo.

Pero con el arranque de la temporada cada vez más cerca, el Barça se encuentra ante uno de sus exámenes más difíciles, después de haber convertido a Álvarez en su primer objetivo durante mucho tiempo, sin haber garantizado hasta ahora la existencia de una alternativa clara en caso de que fracase el fichaje del delantero del Atlético.



