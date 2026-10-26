El Barcelona no logró sacar provecho de su esperada superioridad en el centro del campo durante el Clásico ante el Real Madrid, pese a su dominio del balón y a su ventaja en el número de pases, después de que las estadísticas revelaran errores influyentes en el rendimiento de sus centrocampistas, en un partido que terminó con la victoria del conjunto blanco por 2-1 en el Camp Nou.

Según una estadística difundida por Fermín Suárez en el programa "Què t'hi jugues", Rodri Hernández y Pedri González cometieron 13 errores de pase cada uno, un indicio de las dificultades que ambos jugadores afrontaron durante el encuentro.

Pedri sufrió en mayor medida en la primera mitad, al fallar 11 pases, frente a los 7 errores de Rodri, aunque el jugador del Barcelona mejoró tras el descanso y ofreció un pase decisivo que contribuyó al gol del empate provisional de Raphinha, antes de que el Real Madrid resolviera el duelo a su favor.

Los datos de la red "Opta" mostraron la superioridad del Barcelona en la posesión, con un 62,2%, frente al 37,8% del Real Madrid, además de que el conjunto catalán completó 640 pases, frente a los 380 del equipo blanco.

El Barcelona remató 18 veces, 6 de ellas a portería, mientras que el Real Madrid remató 10 veces, 5 de ellas entre los tres palos.

Pese a esta ventaja numérica, el Real Madrid marcó dos goles frente a uno del Barcelona, y además fue superior en los goles esperados, con 1,95 frente a 1,19, lo que refleja el peligro de sus ocasiones ofensivas.

A nivel individual, Rodri encabezó la lista de los jugadores con más pases completados, con 84, seguido de Pedri con 78, mientras que Aurélien Tchouaméni, jugador del Real Madrid, completó 44 pases.

Rodri también fue superior en el número de toques, con 105, frente a los 96 de Pedri.

En cuanto a la recuperación del balón, Tchouaméni registró 11 recuperaciones, por delante de su compañero Arda Güler, que recuperó 7 balones.

Estas cifras confirman que la superioridad en la posesión y el pase no significa necesariamente un control real sobre el desarrollo del partido, después de que el Real Madrid lograra aprovechar mejor sus ocasiones y salir con una valiosa victoria del Clásico.