El Barcelona da un nuevo golpe en el mercado de fichajes

El alemán Karim Ademi está a un paso de fichar por el Barcelona procedente del Borussia Dortmund. El Barça refuerza su ataque para la nueva temporada, en la que buscará retener la Liga española, y recuperar la Champions League, que no ganan desde 2015.

Este verano fichó a Anthony Gordon del Newcastle tras la salida de Robert Lewandowski y descartó renovar la cesión de Marcus Rashford.

El experto en fichajes Fabrizio Romano confirmó el acuerdo. El acuerdo, cerrado entre los dos clubes, fija el traspaso en 22 millones de euros más 7 millones en variables ligados a la participación del jugador y a los títulos que conquiste con el Barça.

El jugador ya rechazó otras ofertas y solo quiere fichar por el Barça. Firmará un contrato de cinco años.

El Borussia Dortmund, consciente de que el contrato del jugador expira en 2027 y no piensa renovarlo, prefirió venderlo ahora para evitar perderlo gratis.