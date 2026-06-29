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FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD3Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

El Barcelona confirma oficialmente su primer partido amistoso de la nueva temporada

Barcelona
Primera División
España

El próximo mes de julio

El Barcelona empezará la pretemporada 2026-2027 con un amistoso ante el Europa el 24 de julio, primera prueba del equipo de Hansi Flick antes de su gira veraniega.

Según Marca, el encuentro se jugará a puerta cerrada en la ciudad deportiva Joan Gamper y su horario aún no está confirmado.

El 13 de julio arrancarán los reconocimientos médicos y el primer entrenamiento, aunque varios jugadores se incorporarán más tarde por su participación en el Mundial 2026.

El Europa llega tras una buena campaña en Tercera que lo llevó a la fase de ascenso, donde cayó ante el filial del Celta.

El duelo tiene carga histórica: la última vez que se enfrentaron fue en mayo de 1998, en la final de la Copa de Cataluña, con empate 1-1 y triunfo del Europa en los penaltis.

Tras varios días de trabajo en la Ciudad Deportiva, el Barça viajará el 27 de julio a Saint George’s Park (Inglaterra) para completar su stage de pretemporada y enfrentarse al Birmingham City el 31 de julio, como parte de su preparación para el nuevo curso.

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