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El FC Barcelona y la empresa constructora turca Limak han alcanzado un acuerdo para completar las obras de elevación del techo del estadio Spotify Camp Nou, de acuerdo con las condiciones pactadas.

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El diario Mundo Deportivo informó de que el acuerdo contó con la aprobación de los inversores, que ya han depositado los 300 millones de euros correspondientes al aumento del préstamo.

La empresa Limak se encargará de completar las obras de remodelación del estadio Spotify Camp Nou, después de que los inversores hayan depositado ya los 300 millones de euros correspondientes al aumento del préstamo, que fue aprobado por la Asamblea General Ordinaria del Barça el pasado 19 de septiembre, y tras la firma del plan de la fase final del proyecto.

Está previsto que la operación de elevación del techo del estadio, que comenzará en cuanto termine la temporada actual conforme a las condiciones pactadas, finalice durante la segunda mitad de la temporada 2027-2028, según lo estipulado en el acuerdo firmado.

A pesar de los altibajos que vivió la relación entre la empresa Limak y el Barcelona en algunas etapas del proyecto, debido a las tensiones relativas al calendario de los trabajos, el entendimiento acabó imponiéndose.

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La cosa no llegó al extremo de cambiar de constructora, una opción que el Barcelona había contemplado desde el principio dentro de las posibles soluciones alternativas en caso de incumplimiento de los compromisos.

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Mundo Deportivo añadió: "La empresa Limak completa el proyecto, pero eso no significa que no se recurra a otras empresas subcontratadas durante esta fase, ya que esto estaba previsto desde el principio, tal y como se hizo en las etapas anteriores".

Los inversores aprobaron el acuerdo definitivo, que se negoció durante los últimos meses y que mantiene en gran medida las condiciones recogidas en el contrato original.

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Los ingresos que el estadio Spotify Camp Nou ya ha empezado a generar, con su capacidad actual de 62.652 espectadores, cuentan con la satisfacción de los inversores.

Por ejemplo, los ingresos del último Clásico de LaLiga ante el Real Madrid alcanzaron los 19,1 millones de euros, lo que refuerza su convicción de que los planes aprobados permitirán lograr con facilidad el aumento previsto en los ingresos.

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En este contexto, cobra importancia la finalización de la construcción de la nueva tienda del Barcelona, junto con el nuevo museo, al considerarse ambos elementos fundamentales para impulsar el crecimiento de los ingresos, además de la operación de elevación del techo, que no es más que una maniobra para elevar una estructura de 3.000 toneladas de peso.

Actualmente se están dando los últimos retoques a los diseños interiores de ambas instalaciones, que se espera que estén listas para su puesta en funcionamiento a principios del año 2027, con el consiguiente aumento de los ingresos.

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En cuanto a la finalización de la operación de elevación del techo, que permitirá el regreso del Barcelona al estadio Spotify Camp Nou, con la apertura de las tres gradas al público, es decir, la primera, la segunda y la tercera, el club ha reservado el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc para utilizarlo durante la temporada 2027-2028.

Pero este paso se enmarca en la aplicación de un principio de prudencia, ya que las previsiones actuales, aprobadas por los inversores, apuntan a que el equipo podrá disputar ya la segunda mitad de esa temporada en el estadio Spotify Camp Nou, tras la finalización de la operación de elevación del techo.

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Los trabajos de instalación del techo comenzarán en cuanto termine la temporada actual, aunque la fecha concreta de su inicio aún no se ha cerrado.

El club ya había descartado, hace varios meses, la reapertura por fases de la tercera grada, debido a las dificultades relacionadas con los procedimientos de evacuación del público y la obtención de las licencias municipales.

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Por tanto, la tercera grada se abrirá por completo coincidiendo con el regreso del Barcelona al estadio Spotify Camp Nou, tras el traslado temporal al Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc, que se producirá durante la primera mitad de la temporada 2027-2028.

El ala de palcos VIP doble, que representa la joya de la corona del proyecto en cuanto a los ingresos generados por las instalaciones del estadio, estará lista para funcionar a pleno rendimiento durante la temporada 2028-2029, que se cerrará con la celebración de la final de la Liga de Campeones, 30 años después de la última final que acogió el estadio del club catalán, que enfrentó al Manchester United y al Bayern Múnich.