En un paso que confirma la recuperación económica del FC Barcelona y el regreso de la confianza de los mercados internacionales en su proyecto a largo plazo, el club anunció este viernes la finalización de la emisión del segundo y último tramo de los bonos audiovisuales por valor de 105 millones de euros, cerrando con éxito una operación de financiación de gran magnitud por un importe total de 210 millones de euros.

Este rápido logro financiero completa la operación que el club inició el pasado julio, tras obtener luz verde de la Asamblea General de Socios Compromisarios el pasado 19 de septiembre.

Demanda arrolladora en menos de un día

El club catalán reveló, en su comunicado oficial, que la suscripción cerrada fue cubierta por completo por inversores internacionales en un tiempo récord que no superó las 24 horas, lo que refleja el elevado volumen de demanda y la gran confianza en la economía del club.

El margen de rentabilidad de esta emisión alcanzó los 202 puntos básicos, el mismo margen logrado en la emisión del pasado julio, cuya mitad se colocó con un interés del 5,14% en medio de una demanda que superó las expectativas.

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El comunicado del club catalán señaló que la fortaleza de las ofertas recibidas durante el proceso de comercialización le permitió adelantar la fecha de cierre de la operación respecto al calendario previsto.

¿Por qué recurrió el Barcelona a este paso?

El Barcelona explicó que recurrir a esta financiación adicional se dio como una medida estratégica para cubrir el vacío temporal entre el inicio del pago de los enormes costes financieros ligados al proyecto «Espai Barça» y la puesta en funcionamiento del estadio «Spotify Camp Nou» a plena capacidad operativa, con el consiguiente impacto directo sobre los flujos de caja.

Esta nueva emisión supone una continuación de la estructura de bonos ya existentes que el club emitió en los años 2021 y 2024.

Una garantía de oro: los ingresos por retransmisión televisiva

La fortaleza de estos bonos, conocidos como «bonos audiovisuales» y con vencimiento en octubre de 2036, reside en que otorgan a sus tenedores prioridad de pago sobre los ingresos por retransmisión televisiva del club, lo que los convierte en una garantía fundamental y directa de la cuenta en la que se depositan dichos ingresos, algo que reforzó su atractivo para los inversores.

La directiva del club expresó su enorme satisfacción por la rapidez en el cierre de la operación y la continuidad de su rentabilidad, considerando que ello es una prueba contundente del respaldo del mercado al FC Barcelona y de la confianza de los inversores en su capacidad para generar ingresos y desarrollar su proyecto de futuro.

Un impulso para el proyecto Espai Barça

En un orden de cosas relacionado, el club confirmó que, tras esta emisión, mantuvo su calificación crediticia en el grado BBB con una perspectiva estable, otorgada por la agencia internacional «Morningstar DBRS».

Esta calificación es la piedra angular que permitió al banco «Goldman Sachs» liderar la ampliación de la financiación correspondiente al proyecto Espai Barça por valor de 300 millones de euros, aprobada también en la última Asamblea General, con lo que el Barcelona asegura así su futuro económico y deportivo hasta el año 2036.



