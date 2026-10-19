El FC Barcelona aventaja por un amplio margen a sus homólogos Real Madrid y Atlético de Madrid en el aprovechamiento de la superioridad numérica.

El diario AS señaló: «En medio del revuelo por el arbitraje, hablan los números, ya que los datos de la empresa Stats Perform muestran que, durante la última década, desde la temporada 2016-2017 hasta la fase que ha alcanzado LaLiga esta temporada, el Barcelona ha disputado 862 minutos con superioridad numérica sobre sus rivales».

Eso equivale a 9,57 partidos completos, cifras que difieren mucho de las registradas por el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El conjunto blanco tiene un balance negativo, pues ha jugado con 10 jugadores durante 91 minutos.

La diferencia parece aún más evidente al observar al Atlético de Madrid, que ha disputado 330 minutos en inferioridad numérica, es decir, el equivalente a 3,66 partidos.

Estas cifras son el resultado de las expulsiones sufridas por los jugadores de los propios equipos y de las sufridas por los jugadores de los rivales. Mientras que fueron expulsados 59 jugadores de las filas rivales, el número de expulsiones en el Barcelona ascendió a 30, una diferencia de 29.

En cuanto al Real Madrid, tiene un balance negativo, ya que los partidos de 38 de sus jugadores terminaron antes de tiempo por expulsión, frente a 39 jugadores de los equipos rivales.

No cabe duda de que el Atlético de Madrid es el equipo más perjudicado, después de que 45 de sus jugadores fueran expulsados, frente a 30 jugadores de los equipos rivales.

Más penaltis señalados

Al observar otro apartado de las estadísticas, el Real Madrid aparece en mejor situación. Los datos de la empresa Stats Perform sitúan al conjunto blanco en el primer puesto en cuanto al balance de penaltis obtenidos y de los señalados en su contra.

Al Real Madrid le han señalado 101 penaltis en los últimos diez años, frente a 45 penaltis en su contra, una diferencia de 56.

El Barcelona no se aleja mucho de estas cifras, pues su balance positivo es de 43 penaltis, tras haber obtenido 76, frente a 33 señalados en su contra.

En cuanto al Atlético de Madrid, su balance positivo es de 7 penaltis, tras haber obtenido 57, frente a 50 penaltis en su contra.

Mientras los partidos continúan y hablan los números, el Barcelona encabeza el palmarés durante estos años, tras haberse coronado con cinco títulos de LaLiga. El Real Madrid le sigue con cuatro títulos, mientras que el Atlético de Madrid se ha coronado con uno.

Con la proximidad del primer Clásico de la temporada, y a falta de 29 partidos para el final de la competición, el equipo del técnico Hansi Flick encabeza la clasificación con 27 puntos, logrando el pleno de victorias.

El equipo del técnico Diego Simeone se sitúa en segundo lugar, a 5 puntos de distancia, tras sumar 22 puntos, mientras que el equipo dirigido por José Mourinho ocupa el tercer puesto, a 6 puntos del Barcelona.

Los equipos que menos faltas cometen

En otro apartado estadístico, el Real Madrid es uno de los equipos que menos faltas comete en las cinco grandes ligas europeas.

Según los datos de la empresa Stats Perform, el promedio de faltas que comete el club blanco es de 8,56 por partido, lo que lo sitúa entre los cinco equipos que menos faltas cometen en Europa.

El Paris Saint-Germain encabeza la lista, con un promedio de 5,86 faltas por partido, seguido del Everton con un promedio de 7,43, luego el Inter de Milán con un promedio de 8,14 y, a continuación, el Torino con un promedio de 8,50 faltas.

Por otro lado, el Real Madrid es uno de los equipos europeos más sancionados en comparación con el número de faltas que comete, ya que el conjunto blanco recibe una tarjeta amarilla por cada 4,28 faltas que comete.

En esta clasificación solo lo superan el Hull City, con una media de 3,45 faltas por tarjeta amarilla; el Venezia, con una media de 3,55; y el Génova, con una media de 3,78. Mientras tanto, el Everton y el Bournemouth empatan con un promedio de 4,33 faltas por tarjeta amarilla.