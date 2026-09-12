El FC Barcelona trabaja en mejorar los contratos de varios de sus jóvenes jugadores, tras el nivel que han mostrado y los mayores roles que han obtenido en la plantilla del equipo bajo la dirección de Hansi Flick, y ello después del cierre del mercado de fichajes de verano.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el Barcelona cerró seis fichajes de gran calibre durante el mercado de fichajes de verano, con las incorporaciones de Rodri, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus y João Cancelo, además del talentoso Jesse Piseo.

Y con el cierre del mercado de fichajes, los movimientos de la dirección deportiva no se detienen, ya que ha llegado el momento de mejorar las condiciones de los contratos de los jugadores que merecen un aumento de sus salarios, dado su nivel y su creciente presencia en la plantilla del equipo que dirige Hansi Flick, todos ellos jugadores jóvenes.

Hamza Abdel Karim, de 18 años, figura entre los ejemplos más destacados, después de haber demostrado durante la pretemporada sus capacidades como delantero puro. Se le ha mejorado el salario y el valor de la cláusula de rescisión de su contrato, además de ampliar el contrato por un año más, hasta 2030.

El Barcelona tiene la intención de dar el mismo paso con otros cuatro jóvenes jugadores que han demostrado poseer grandes capacidades, y dos de ellos ya cuentan con una importante experiencia bajo la dirección de Hansi Flick: Marc Bernal, de 19 años, y Gerard Martín, de 24 años.

Bernal tiene contrato con el Barcelona hasta 2029, y ya ha entrado en conversaciones con la dirección deportiva para mejorar su salario.

Tras su lesión de rodilla, el club le mostró su apoyo mejorando su contrato, con el consiguiente aumento del valor de la cláusula de rescisión hasta los 500 millones de euros, con la promesa de revisar de nuevo el contrato en caso de ofrecer un nivel satisfactorio.

Y dado que así lo hizo tras recuperarse de la lesión, ahora ha llegado el momento de cerrar el nuevo contrato, ya que Deco ha establecido contactos con su agente, Raúl Verdú.

El Barcelona también tiene la intención de ampliar el contrato de Gerard Martín, ligado al club hasta 2028 y con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, además de ser una de las piezas fundamentales para Hansi Flick.

El Barça quiere conservarlo durante años adicionales, elevando su salario y el valor de la cláusula de rescisión, y el jugador ya conoce el deseo del club.

La lista de jugadores a los que se pretende renovar el contrato incluye también a Xavi Espart, de 19 años, que representa la mayor apuesta de Hansi Flick esta temporada.

El jugador firmó en 2025 un contrato que se extiende hasta 2028, pero entonces recibió un salario y unas condiciones económicas propias de un jugador del filial.

Y ahora que ha obtenido dorsal en el primer equipo, merece una mejora salarial. Su agente es el mismo que el de Ferran Torres, pero el club no espera ningún problema en el proceso de renovación.

Bryan Fariñas, de 20 años, figura como el último nombre de la lista, ya que el jugador está ligado por un contrato hasta 2028. Estuvo cerca de fichar por el Girona, pero Hansi Flick decidió mantenerlo tras la lesión de Frenkie de Jong, y ahora cuenta con dorsal en el primer equipo.

Fariñas percibe actualmente un salario de jugador del filial, por lo que debe ajustarse a la altura de su gran papel, y se espera que firme un contrato hasta 2031.

El Barcelona también quiere renovar el contrato de Raphinha, de 29 años, cuyo contrato finaliza en 2028, según confirmó el director deportivo Deco en declaraciones a la cadena "RAC 1", aunque hasta ahora no ha comenzado ningún movimiento respecto a la renovación de su contrato.



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