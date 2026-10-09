El Barcelona apuesta por su joya marroquí: un talento excepcional perseguido por la maldición de las lesiones

El Barcelona se aferra a sus esperanzas de desarrollar al joven delantero Ismael Ziani López, de 16 años, quien posee un talento excepcional, pero las lesiones recurrentes le han privado de continuidad y han obstaculizado su progresión durante las temporadas pasadas, de modo que el mayor desafío que tiene por delante es recuperar su puesta a punto física y demostrar sus capacidades dentro del campo.

Según el diario español "Sport", Ziani, nacido en Granollers de padre marroquí y madre catalana, es considerado uno de los talentos jóvenes más destacados en la posición de delantero centro puro, y además representa a las selecciones de Marruecos en categorías inferiores, con la esperanza de que recupere su nivel y se convierta en un elemento influyente en el ataque del Barcelona juvenil.

El jugador ha sufrido una serie de lesiones en la rodilla y el peroné, que le han hecho disputar solo 39 partidos desde su incorporación al equipo Infantil B en la temporada 2022-2023, sin que haya podido completar una temporada libre de problemas físicos. Pese a estos contratiempos, el club no ha perdido la confianza en su potencial y trabaja para prepararlo de forma gradual con el fin de evitar que las lesiones se repitan.

Ziani comenzó su andadura esta temporada con el equipo Juvenil B de manera prometedora, tras marcar el gol de la victoria en la primera jornada, y además fue convocado por la selección sub-17 de Marruecos, en un paso que refuerza sus esperanzas de competir por un lugar en la lista de la selección que participará en el Mundial de esta categoría, previsto en Catar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.

El plan actual consiste en concederle minutos de juego progresivos con el equipo Juvenil A, para ayudarlo a recuperar el ritmo de los partidos y alcanzar la mejor puesta a punto posible, sobre todo porque los cuerpos técnicos del Barcelona y de la selección marroquí son conscientes de la importancia de tratar con cautela su largo historial de lesiones.

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El joven delantero destaca por su altura, su fortaleza física, su inteligencia en los desmarques y su capacidad para finalizar las jugadas ofensivas, cualidades que lo convierten en un prometedor proyecto de delantero dentro del club catalán.

Con la cercanía de su decimoséptimo cumpleaños el 1 de noviembre, el Barcelona espera que la próxima etapa le brinde la estabilidad física que le ha faltado, para que pueda convertir su gran talento en realidad dentro del campo.