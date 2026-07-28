El Barcelona anuncia su séptimo fichaje: un delantero africano junto a Hamza Abdelkarim

El FC Barcelona anunció oficialmente la activación de la cláusula de compra del delantero ghanés Aziz Issa, que continuará con el filial hasta el año 2028.

El fichaje definitivo de Issa llega después de que el jugador pasara las dos últimas temporadas cedido por el Dreams de Ghana en las filas del Barça Atlètic, en las que logró convencer al cuerpo técnico de sus cualidades.

El conjunto catalán aclaró en su comunicado que Issa firmó los contratos de su incorporación permanente tras superar el reconocimiento médico, en presencia de José Ramón Alexanko, director del fútbol formativo, con un contrato que se extiende hasta el 30 de junio de 2028 y con posibilidad de prórroga por una temporada adicional.

El delantero, de 20 años, había disputado 20 partidos con el filial la temporada pasada, en los que consiguió marcar 4 goles y dar una asistencia.

Con este paso, Aziz Issa se convierte en el séptimo refuerzo del Barça Atlètic de cara a la temporada 2026-2027, tras la incorporación del egipcio Hamza Abdelkarim, así como de Jonny Hernández, Juan Ibarra, Ignasi Coret, Javi Castro y Josué Caicedo.