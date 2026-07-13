El Barcelona anuncia oficialmente su segundo fichaje del mercado de fichajes

El FC Barcelona ha fichado al base estadounidense Justin Robinson hasta 2028 para reforzar la posición de base tras su gran temporada en la Euroliga.

El base, de 28 años y 1,85 metros, llega procedente del París Saint-Germain, donde brilló en su primera temporada en la Liga Europea.

Tras superar el reconocimiento médico, el base declaró: «Es un gran honor jugar en un club tan histórico y prestigioso como el Barcelona; estoy muy agradecido y feliz», y añadió: «Jugar en un club tan grande en mi segundo año en la Liga Europea es un honor para mí y mi familia».

Nacido en Manassas (Virginia) el 12 de octubre de 1997, llega al Palau Blaugrana para liderar el ataque con su visión de juego, rapidez y capacidad de decisión, además de su acierto en el tiro exterior y la penetración.

Se define como un «ganador» y un «líder dentro y fuera del campo»: «Quiero ser yo mismo, mantener la constancia, aportar en ataque y defensa, y hacer todo lo que el equipo necesite para ganar».

Con experiencia en la NBA (2019-2022) y en ligas de Australia, Italia y Francia, llega ahora a Europa.

La pasada temporada, con el París Basketball, promedió 14,6 puntos y 4,5 asistencias en 36 partidos de Euroliga; su mejor actuación fue ante Olympiacos, con 35 puntos, que le valieron el MVP de la jornada 37.

En la liga francesa su equipo fue subcampeón: promedió 13 puntos y 4,1 asistencias en 24 partidos, lo que atrajo la atención de los grandes clubes europeos.

Antes, en Italia con el Trapani, promedió 14,4 puntos y seis asistencias, fue nombrado mejor jugador de noviembre y terminó la temporada en el primer equipo de la liga.