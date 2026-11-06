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El Barcelona vuelve a estar en una situación financiera delicada ante la proximidad del mercado de fichajes de enero, mientras el club busca con urgencia reforzar las opciones defensivas de Hansi Flick. Pese al buen comienzo de temporada, las lesiones y la falta de efectivos en el centro de la defensa han obligado al director deportivo Deco a buscar soluciones creativas en el mercado.

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Márgenes ajustados y prioridad a las cesiones

El Barcelona prioriza la llegada de un nuevo defensa central este invierno, pero su delicada situación financiera obliga al club a actuar con extrema cautela en cualquier operación. El principal objetivo de la directiva es evitar un desembolso inmediato elevado, siguiendo la línea de las negociaciones de bajo coste que ya se vieron en la búsqueda de jugadores como Joao Cancelo.

Lo ideal para el Barça sería una cesión con opción de compra, aunque encontrar jugadores de calidad disponibles en esas condiciones sigue siendo un reto importante, ya que los grandes rivales europeos exigen traspasos definitivos. Según Sport, el club solo se planteará un fichaje definitivo si antes vende a un jugador del primer equipo.

El vicepresidente Ferran Olive arrojó luz recientemente sobre la situación del club en una entrevista con Cadena SER. Señaló que, aunque el Barça opera bajo la regla del 1:1, el margen disponible es mínimo. Olive explicó que el excedente actual de masa salarial ronda solo entre los tres y los cuatro millones de euros. Incluso la reciente ampliación del contrato de Raphinha, que vincula al brasileño con el club hasta 2030, solo supone un alivio marginal de menos de cinco millones de euros. Ese margen adicional se debe a que el extremo ha repartido su salario actual durante un periodo más largo, pero apenas altera el hecho de que el coste global de la plantilla está aumentando debido a los recientes éxitos deportivos y a los fichajes del verano.

Objetivos para la defensa y competencia de la Premier League

Uno de los nombres que ha surgido como posible solución a corto plazo es Lisandro Martinez, quien, según las informaciones, ha tenido fricciones con el entrenador del Manchester United, Michael Carrick. El argentino se perfila como un central zurdo ideal, pero el Manchester United quiere ingresar una cantidad por su traspaso antes de que expire su contrato en junio. Esto complica las cosas para el Barcelona, que también sigue de cerca a Castello Lukeba, del RB Leipzig.

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Más allá de las figuras consolidadas, el Barça sigue al joven talento neerlandés Ruud Nijstad, del Twente, aunque su valoración ya supera los 20 millones de euros. Según las informaciones, el club de la Eredivisie espera que los equipos de la Premier League desencadenen una puja que podría dejar rápidamente al Barcelona fuera de la carrera por su fichaje.

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Ante estos obstáculos, Deco debe contemplar sacrificios dentro de la plantilla para generar los fondos necesarios. El especialista en fichajes Mateo Moretto sugirió que la venta de un jugador de gran valor podría resolver varios problemas: «Kounde podría ser una de las piezas con las que el Barça podría obtener dinero para, quizá, fichar a un delantero centro u otro lateral derecho».

Posibles salidas de jugadores destacados

Jules Kounde se encuentra en una posición vulnerable pese a su polivalencia. Al francés le ha costado tener continuidad como titular últimamente, y en algunas rotaciones se ha dado preferencia a jugadores como Eric Garcia y Xavi Espart. El Chelsea, que no logró fichar a Kounde cuando salió del Sevilla por 60 millones de euros, sigue atento a su situación, mientras que el Bayern de Múnich también podría reavivar su interés en enero. Si el defensa no gana protagonismo en los planes de Flick, tanto el club como el jugador podrían decidir que separar sus caminos es la opción más lógica para facilitar una remodelación más amplia de la defensa y dar al entrenador recursos más específicos.

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Alejandro Balde es otro jugador destacado de la cantera cuyo futuro está actualmente rodeado de incertidumbre. Según las informaciones, su agente, Jorge Mendes, está explorando distintos proyectos en Europa para que el joven lateral izquierdo recupere un papel protagonista. Una cesión con opción de compra obligatoria se considera la vía de salida más viable, y Liverpool, Aston Villa, Manchester United, Manchester City y Tottenham han mostrado interés. Juventus y Roma también han mantenido reuniones preliminares sobre el defensa. Para el Barcelona, una venta importante de un canterano supondría un beneficio neto en el balance y proporcionaría el oxígeno financiero necesario para cerrar por fin los fichajes prioritarios de Flick.