El Barcelona "acorrala" al Real Madrid: una noche histórica se perfila en el "horizonte" del Clásico

Barcelona y Real Madrid disputan el esperado Clásico el próximo domingo, con apuestas que van más allá de sumar los tres puntos, ya que el conjunto catalán dirigido por Hansi Flick tiene la oportunidad de situarse en solitario como líder del registro histórico de victorias en los enfrentamientos entre ambos rivales, igualar un récord en LaLiga y, al mismo tiempo, asestar un duro golpe a las aspiraciones del conjunto blanco en la lucha por el título.

Según el diario español "As", existe una igualdad sin precedentes entre ambos equipos, después de que cada uno haya logrado 106 victorias en los partidos del Clásico, frente a 52 empates, en un momento en el que la ventaja del Real Madrid se ha reducido en los últimos años, gracias a los resultados obtenidos por el Barcelona, entre ellos 5 victorias de Flick en 6 enfrentamientos ante su rival tradicional.

En caso de que el Barcelona gane el domingo, el conjunto catalán se situará en solitario como líder en número de victorias en la historia del Clásico, por primera vez en cerca de un siglo.

También tendrá ante sí la oportunidad de superar al Real Madrid en el total de goles marcados en los enfrentamientos directos, ya que el conjunto blanco aventaja por solo 3 goles, después de que el Barcelona haya marcado 441 goles frente a los 444 del Real Madrid.

Una cifra histórica espera al Barcelona

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Las aspiraciones de Flick no se detienen en la superioridad histórica sobre el Real Madrid, ya que el Barcelona busca lograr su décima victoria consecutiva en LaLiga, después de igualar el récord del mejor inicio en la historia de la competición, con su triunfo sobre el Real Betis por 5-2 el pasado sábado.

Con esta victoria, el Barcelona alcanzó las 9 victorias consecutivas, igualando el logro del Real Madrid dirigido por Miguel Muñoz durante la temporada 1968-1969, cuando el conjunto blanco logró el mismo inicio en la competición.

Y tras cerca de 6 décadas de aquel logro, el Barcelona está a las puertas de quedarse en solitario con el récord, ya que la victoria sobre el Real Madrid le otorgaría su décimo triunfo consecutivo, en un inicio de temporada excepcional bajo la dirección de Flick.

Una victoria que podría alejar al Real Madrid de la carrera por el título

El Clásico representa una prueba decisiva para las aspiraciones de ambos equipos en la carrera de LaLiga, ya que una victoria del Barcelona podría ampliar la diferencia con el Real Madrid a 9 puntos, lo que pondría al conjunto blanco bajo una gran presión en su intento de competir por el título.

El conjunto catalán contará con el respaldo de su superioridad en casa, después de haber logrado 23 victorias consecutivas en LaLiga, con 19 triunfos en todos sus partidos como local durante la temporada pasada, y otras 4 victorias en la presente temporada.

Además, el Barcelona llega al enfrentamiento apoyado en sus últimos resultados ante su rival en su terreno, después de haber ganado en los dos últimos partidos en los que recibió al Real Madrid, por 3-2 en la temporada 2024-2025 y 2-0 en la temporada 2025-2026.

Mbappé y Raphinha: la pugna de los goleadores en el Clásico

Junto a las apuestas colectivas, el enfrentamiento encierra duelos individuales destacados, encabezados por la pugna por el liderato de los goleadores de LaLiga, ya que Raphinha aventaja al francés Kylian Mbappé por tres goles, después de que el brasileño haya marcado 12 goles frente a los 9 del delantero del Real Madrid.

También está presente la competición por el premio del Balón de Oro, con Lamine Yamal considerado uno de los principales candidatos a ganar el galardón, en un momento en el que la votación ya se ha cerrado, y el nombre del ganador se anunciará el próximo lunes, como sucesor del francés Ousmane Dembélé.