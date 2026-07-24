El FC Barcelona dio comienzo a su preparación para la temporada 2026/2027 con una convincente victoria por 3-1 ante el CE Europa, en el partido amistoso disputado entre ambos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

El jugador de la academia de La Masía Hamza Abdelkarim se llevó todos los focos en este encuentro, tras marcar un magnífico gol con el que amplió la ventaja de su equipo, confirmando su talento entre la prometedora generación de jóvenes.

El Barcelona comenzó el partido con fuerza y logró abrir el marcador en el minuto 30 por medio de Bryan Fariñas, y apenas dos minutos después, Hamza Abdelkarim añadió el segundo gol en el minuto 32, otorgando al conjunto catalán una cómoda ventaja de 2-0 antes del final de la primera parte.

El Europa recortó distancias con un gol en el minuto 42, pero el Barcelona respondió con fuerza en la segunda mitad, marcando el tercer tanto en el minuto 53 para sentenciar el partido con un 3-1.

Esta victoria representa un comienzo alentador para el entrenador Hansi Flick, que se apoyó en un grupo de jugadores jóvenes ante la ausencia de las estrellas internacionales, con Hamza Abdelkarim como principal protagonista, quien demostró su valía en los primeros partidos de preparación.