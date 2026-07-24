Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traducido por

El Barcelona abre la pretemporada con una victoria convincente y Hamza Abdelkarim brilla

Barcelona
Barcelona vs CE Europa
CE Europa
Amistosos
H. Flick
España
Alemania

Comienzo ideal para Flick

El FC Barcelona dio comienzo a su preparación para la temporada 2026/2027 con una convincente victoria por 3-1 ante el CE Europa, en el partido amistoso disputado entre ambos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

El jugador de la academia de La Masía Hamza Abdelkarim se llevó todos los focos en este encuentro, tras marcar un magnífico gol con el que amplió la ventaja de su equipo, confirmando su talento entre la prometedora generación de jóvenes.

El Barcelona comenzó el partido con fuerza y logró abrir el marcador en el minuto 30 por medio de Bryan Fariñas, y apenas dos minutos después, Hamza Abdelkarim añadió el segundo gol en el minuto 32, otorgando al conjunto catalán una cómoda ventaja de 2-0 antes del final de la primera parte.

El Europa recortó distancias con un gol en el minuto 42, pero el Barcelona respondió con fuerza en la segunda mitad, marcando el tercer tanto en el minuto 53 para sentenciar el partido con un 3-1.

Esta victoria representa un comienzo alentador para el entrenador Hansi Flick, que se apoyó en un grupo de jugadores jóvenes ante la ausencia de las estrellas internacionales, con Hamza Abdelkarim como principal protagonista, quien demostró su valía en los primeros partidos de preparación.

Amistosos
Birmingham crest
Birmingham
BIR
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google