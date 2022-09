El Barcelona abre expediente a Bartomeu para expulsarle como socio

Noticia de alcance en el FC Barcelona. Según informa el diario "As", Josep Maria Bartomeu socio del FC Barcelona desde el 20 de abril de 1974 y ex presidente entre el 23 de enero de 2014 y el 27 de octubre de 2020, tiene abierto desde el mes de junio un expediente por parte del club para expulsarle como socio de la entidad blaugrana. Así lo asegura el citado periódico, que explica el procedimiento del club culé para quitarle al ex presidente su condición de socio del club.

Según "As", a principios del mes de junio, Bartomeu recibió en su domicilio una carta postal de parte de la Comisión de Disciplina del FC Barcelona, órgano colegiado con la función de ejercer y aplicar, por delegación de la Junta Directiva, la potestad disciplinaria que corresponde a esta, de acuerdo con lo dispuesto en el capitulo VII de los Estatutos del Club, en la que se le comunicaba que se le abría un expediente que podía derivar en su expulsión como socio a causa de su implicación en el caso 'Barçagate'.

Según los Estatutos del club, Bartomeu podría haber incurrido en una “acción u omisión del socio contraria a la ley, a los Estatutos, a los acuerdos de la Asamblea General o de la Junta Directiva”. De ahí que el club entienda que podría tener una sanción que va desde la prohibición de acceder al Camp Nou y a otras instalaciones durante un año, la suspensión de la condición de socio de cuatro meses y un día a dos años o la pérdida de la condición de socio.

La noticia de "As" explica que el expediente abierto a Bartomeu está todavía en proceso de estudio por parte de Comisión Disciplinaria. De momento, está paralizado a la espera de se conozca el resultado de las diligencias del juzgado del caso Barçagate, que tras la denuncia de la Cadena SER empezaron en 2020.