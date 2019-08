El Barça sigue pegando tiros al aire con Neymar: su oferta, rechazada

El PSG rechaza la cesión con opción de compra que plantea el Barcelona

Según ha podido saber Goal, la negociación por Neymar no acaba de evolucionar. Al menos, no a la velocidad que le gustaría al FC . Y por descontado, al jugador braisileño. De momento, como podía esperarse, el ha dicho "no" a la primera oferta azulgrana, que consistía en uina cesión con opción de compra por unos 150 millones de euros. Fuentes azulgranas confirman a Goal que el PSG ha tasado a Neymar Junior en una cantidad cercana a los 160 millones de euros, una cifra que se va mucho de la cantidad que podrían soportar las arcas culés. La cesión de Coutinho al Bayern de Múnich ha acabado por redimensionar la "Operación Neymar" que, ahora, ya no es nada factible para un Barça que se devana los sesos buscando fórmulas adecuadas.

Hace días, como contó Goal, el PSG se descolgó reclamando a Coutinho, Semedo y 50 millones de euros por Neymar. El Barça no fue capaz de convencer a Coutinho, que se fue a ; tampoco a Semedo, que no quiere ser nmoneda de cambio y la operación, que parecía encarrilada, se fue al traste. Ahora el club ha planteado una cesión con opción de compra y la fórmula tampoco ha fructificado. La sensación es que el Barcelona sigue buscando soluciones y que, por ahora, no está siendo capaz de conseguir que el PSG empiece a abrir claramente la mano, ablandándose en la negociación.

El PSG tasa a Neymar en unos 160 "kilos". El Barça cree que ese precio sí se ajusta a la realidad y podría pagarlo, pero siempre y cuando el PSG le permitiese el margen de pagar una cantidad mínima este agosto, para afrontar el resto del pago a través de una opción de compra obligatoria la próxima temporada. Los dos clubs están hablando y no se descarta nada, pero la sensación es que el Barcelona no está dando con la tecla para sacar a Neymar de París. Y el , atento, sigue a la espera.