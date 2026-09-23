Parece que el entrenador Hansi Flick ha encontrado su solución táctica para curar las heridas de la línea defensiva del Barcelona, ante la ausencia de Andreas Christensen durante más de un mes y medio de los terrenos de juego, tras su lesión en el partido del equipo frente al Sevilla.

Según el diario español "Sport", el joven defensa ghanés Hafiz Gariba (19 años) se postula hoy como un candidato fuera de lo común para reforzar el primer equipo, tras su excepcional rendimiento con el filial del Barcelona y su portería a cero en los tres primeros partidos de la liga.

¿Cómo le arrebató el Barcelona la joya de las garras del Real Madrid?

La historia de la llegada de Gariba tiene un guion dramático; comenzó su camino en los barrios más pobres de Acra antes de que lo descubriera la fundación "Marcet". Y debido a obstáculos burocráticos que impidieron su incorporación a los mayores nada más llegar a España, jugó en el club "Codolar" de la cuarta división catalana.

Y a pesar de la modestia de la competición, su extraordinario rendimiento provocó un eco resonante entre los ojeadores de los dos grandes. De forma sorprendente, el Real Madrid y el Barcelona enviaron a sus ojeadores para observar a Gariba sobre el terreno de juego, y presentaron ofertas oficiales para su fichaje al mismo tiempo, según el diario "Sport".

Y la dirección del Barcelona resolvió la batalla con inteligencia mediante un movimiento urgente del responsable de la academia, Toni Hernández, que convenció al jugador del proyecto catalán para que se incorporara oficialmente a "La Masia", con lo que la dirección del Real Madrid perdió la apuesta.

La táctica ideal para el estilo de Flick

"Sport" señaló que Gariba superó rápidamente la mala suerte que lo persiguió a principios del verano tras contraer un virus repentino que lo privó de la concentración en Inglaterra. Y el defensa ghanés recuperó su forma con precisión hasta convertirse en un pilar intocable en la alineación del filial.

Este brillo llamó la atención de Hansi Flick, que conoce bien las características del jugador; pues el estilo del entrenador alemán se basa en la defensa adelantada, y exige la presencia de defensas que posean una velocidad extraordinaria para el repliegue y la cobertura de los espacios traseros, que es la cualidad más destacada de Gariba.

Y con la presión de los partidos y las lesiones actuales, las acciones de Gariba suben para ser la carta ganadora del primer equipo, con lo que el Barcelona devuelve el favor a su afición con un fichaje que el tiempo ha demostrado que fue una jugada maestra a costa del rival tradicional.

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