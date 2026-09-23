Parece que el entrenador Hansi Flick ha encontrado la solución táctica para curar las heridas de la defensa del Barcelona, en medio de la ausencia de Andreas Christensen durante más de un mes y medio de los terrenos de juego, tras su lesión en el partido del equipo ante el Sevilla.

Según el diario español "Sport", el joven defensa ghanés Hafiz Gariba (19 años) se impone hoy como un candidato fuera de lo común para reforzar al primer equipo, tras su rendimiento excepcional con el filial del Barcelona y su portería a cero en los tres primeros partidos de liga.

¿Cómo le arrebató el Barcelona la joya de las garras del Real Madrid?

La historia de la llegada de Gariba encierra un guion dramático: comenzó su andadura en los barrios más humildes de Acra antes de que lo descubriera la fundación "Marcet". Y debido a obstáculos burocráticos que impidieron su incorporación al primer equipo nada más llegar a España, jugó en el club "Codolar" de la cuarta categoría catalana.

Y a pesar de la modestia de la competición, su actuación extraordinaria provocó un eco resonante entre los ojeadores de los dos grandes. De forma sorprendente, el Real Madrid y el Barcelona enviaron a sus ojeadores para observar a Gariba sobre el terreno de juego, y presentaron ofertas oficiales para ficharlo al mismo tiempo, según el diario "Sport".

Y la directiva del Barcelona resolvió la batalla con astucia mediante un movimiento urgente del responsable de la academia, Toni Hernández, quien convenció al jugador del proyecto catalán para que se incorporara oficialmente a "La Masia", perdiendo así la apuesta la directiva del Real Madrid.

La táctica ideal para el estilo de Flick

"Sport" señaló que Gariba superó rápidamente la mala suerte que lo persiguió a comienzos del verano tras contagiarse de un virus repentino que lo privó de la concentración en Inglaterra. Y el defensa ghanés recuperó su forma física con precisión hasta convertirse en un pilar intocable en la alineación del filial.

Este brillo llamó la atención de Hansi Flick, que conoce bien las características del jugador: el estilo del entrenador alemán se basa en la defensa adelantada y requiere la presencia de defensas que posean una velocidad extraordinaria para replegarse y cubrir los espacios a la espalda, que es el rasgo más destacado de Gariba.

Y con la presión de los partidos y las lesiones actuales, aumentan las opciones de Gariba para ser la carta ganadora del primer equipo, con lo que el Barcelona devolvería el favor a su afición con un fichaje que el tiempo ha demostrado que fue una jugada maestra a costa del rival tradicional.

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