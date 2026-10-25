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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

«El Barça entre sus mayores víctimas»: Mbappé arrasa en «tierra del Barcelona» con una estadística destacada

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
K. Mbappe
España
Francia

Mbappé continuó con su afición ante el Barça

   El francés Kylian Mbappé marcó dos goles para el Real Madrid en la portería del Barcelona, en el Clásico que se disputó este domingo en el estadio Camp Nou.

El primer gol de Mbappé llegó en el minuto 41, para darle al Real Madrid la ventaja con la que terminó el primer tiempo, y luego volvió a marcar el segundo gol en el minuto 88.

Según la cuenta "MisterChip", especializada en estadísticas: "El registro de Mbappé frente al Barcelona es realmente asombroso; le ha marcado 14 goles en 11 partidos, y 11 de esos 14 goles llegaron precisamente en el campo del Barcelona".


Y añadió: "Los clubes que más goles han recibido de Mbappé: Montpellier 15 goles (en 15 partidos), Barcelona 14 goles (en 11 partidos), Mónaco 13 goles (en 15 partidos), Lyon 13 goles (en 16 partidos)".



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