La Juventus avanza y el Barça empieza a dar por perdido a Matthijs De Ligt

Todos los indicios hacen pensar que el defensa acabará fichando por la Juventus de Turín

Game Over. Salvo giro inesperado de los acontecimientos, todo hace presagiar que el Barça se va a quedar sin Matthijs De Ligt. Y es que el , después de meses de trabajo, acercamiento y negociaciones, ve cómo el futbolista está, cada día que pasa, más lejos de su alcance. Las altísimas pretensiones económicas de su representante, Mino Raiola, han impedido la llegada al Camp Nou del tulipán. Y en Barcelona, a pesar de que hace unos meses se tenía cierto optimismo, ahora cunde el desánimo y hasta la resignación. El Barça se plantó, no quiso entrar en la subasta por De Ligt y ahora y el holandés negocia ahora su futuro con la , principal candidato, y con el . De hecho, la prensa italiana habla ya de un acuerdo con el club turinés. El Barcelona ya no hará ningún movimiento más. Y tal como apunta Goal , el club turinés y Mino Raiola están discutiendo los términos de un fichaje donde De Ligt cobraría un sueldo de 15 millones de euros por cada temporada y tendría una cláusula de 150 millones de euros.

El Barça, que ya hizo un gran esfuerzo económico por la otra perla del , Frenkie de Jong, acordó un traspaso cifrado en 75 millones de euros más 11 en variables. Ahora, dadas las enormes apetencias económicas de De Ligt y su agente, el Barcelona se ha frenado en seco y ha decdido no moverse de los parámetros económicos establecidos. El que sí lo está haciendo es la Juventus, que ha entrado con fuerza en la subasta que desde hace semanas ha alentado el agente del jugador, Mino Raiola.

De Ligt, según la prensa neerlandesa, está a un paso de la Juve. Y en el equipo de Ronaldo pasaría a cobrar entre 15 y 20 millones de euros en la 'vecchia signora', un sueldo de categoría mundial para un jugador que solo tene 19 años. La Juventus, con Cristiano a la cabeza, asegura al defensa un proyecto deportivo estable y poderoso. Ha ganado el Calcio las ocho últimas temporadas y en los últimos cinco años ha llegado dos veces a la final de Champions. En ambas ocasiones el equipo italiano se quedo corto en su intento de ganar el ansiado título, y es por eso por lo que siguen aumentando la inversión cada verano para cazar el trofeo mayor.

En el caso de concretarse el traspaso del holandés a la Juve, De Ligt sería la primera gran decepción en el mercado para el Barcelona. Y además, el primer gran fichaje para Maurizio Sarri, nuevo técnico de la Juve.