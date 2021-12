El Barça dispara contra Bartomeu ante la jueza por el 'Barçagate'

El Barcelona no se muestra pasivo en la investigación del caso conocido como 'Barçagate' y pasa al ataque. Con la llegada de Joan Laporta a la presidencia, el club decidió sustituir al abogado que defendía los intereses del club azulgrana -contratado entonces por Josep Maria Bartomeu- e intervenir de manera directa en las diligencias previas que se están llevando a cabo en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Cabe recordar que dicha causa se basa en la contratación por parte del Barça de una empresa (I3Ventures) que se dedicaba a difamar a través de las redes sociales a exdirectivos del club, a exjugadores como Xavi Hernández o Carles Puyol, exentrenadores como Pep Guardiola, candidatos a la presidencia, empresarios, periodistas, políticos e incluso a algún jugador de la plantilla como Gerard Piqué. Además, los responsables fraccionaron el contrato, superior a 1 millón de euros anuales, en contratos inferiores a 200.000 euros, un hecho que evitó todos los controles internos.

Según una documentación, a la que ha tenido acceso Goal, el club blaugrana trasladó a la jueza Alejandra Gil un texto siendo crítico con la actuación del ex presidente Bartomeu, a quién señala como uno de los principales impulsores de la campaña de desprestigio en las redes sociales y responsable del fraccionamiento de los pagos. El Barça pone de manifiesto algunas de las declaraciones vertidas por Jaume Masferrer, mano derecha del ex máximo responsable del club y jefe de su gabinete presidencial durante los últimos dos años de su mandato, para apuntar hacia el mismo Bartomeu, quién dijo no conocer la creación de los perfiles en las redes sociales, así como tampoco estar al tanto del contenido de sus mensajes.

Masferrer explicó que existieron 88 informes de la empresa que únicamente fueron compartidos con el presidente. "Al recibir informes especiales, se acredita como también estuvo al corriente en todo momento de los pormenores de la contratación y del destino de los recursos y el patrimonio del club de la empresa o red que él había contratado en beneficio personal y de su propia imagen, y del seguimiento, control e intervención discursiva mediante la difamación y erosión de distintas voces críticas con su gestión, fuesen periodistas, futbolista, ex entrenadores, pre candidatos, socios, tertulianos como rpueban los informes sobre Jaume Roures, Xavi, Guardiola, él mismo, Jaume Masferrer, Víctor Font y así hasta 88 reports”, escribe el abogado del club, José Ramón Sorni Bustinduy.

Además, el Barcelona apunta a Bartomeu en el fraccionamiento del pago de cerca de 3 millones de euros en el periodo tres años, ya que su firma aparece en distintos contratos con las empresas del conglomerado Nicestream: I3Ventures, IT Uruguay, Futuric SA, Big Data 2 SL, Coyote Express SL, Big Data 1 SL, Tantra Soft SL y Digital Side SL.

La auditoría de PwC, en entredicho

El Barça también considera inválida la auditoría forensic que contrató el club por expresa petición de algunos de sus directivos cuando explotó el caso el 17 de febrero de 2020 en la Cadena SER. Los Mossos d'Esquadra criticaron duramente el contenido de dicha auditoría, a la que consideraron "sesgada", algo que la misma entidad azulgrana repite en su escrito entregado a la juez.

“La cuestión principal que motivó el escándalo del denominado ‘Barçagate’ a raíz de la información de la Cadena SER en febrero de 2020 es el uso del dinero del club para desacreditar rivales y benficiar la imagen personal del presidente y determinados directivos, no fue abordada en ningún momento en el mencionado informe, cuyas conclusiones de alcance claramente limitado omitiendo las cuestiones más importantes", señala el Barcelona en su texto, en el que destaca los únicos tres puntos que PwC investigó: "los vínculos entre las empresas del sr Ibáñez, el análisis de los servicios prestados y su precio de mercado y si el club pudo contratar otros proveedores de servicios análogos".