El Balón de Plata y el homenaje a la víctima de Marruecos... La FIFA da a conocer la lista completa de los premios del Mundial

La FIFA ha anunciado la lista completa de los premios individuales del Mundial 2026, tras revelar los principales tras la final.

El español Rodri obtuvo el Balón de Oro al mejor jugador, y su compatriota Unai Simón el Guante de Oro al mejor portero. El joven defensa Pau Cubarsi fue el mejor jugador joven, y el francés Kylian Mbappé obtuvo la Bota de Oro con 10 goles.

Tras publicar la lista completa de premios, la FIFA anunció que Lionel Messi, capitán de Argentina, recibió el Balón de Plata tras llevar a su selección a la final y marcar ocho goles.

El Balón de Bronce correspondió a Kylian Mbappé, tercero en la clasificación individual tras llevar a Francia al cuarto puesto.

En la lista de goleadores hubo una curiosidad: Messi obtuvo la Bota de Plata con ocho tantos, mientras que el inglés Jude Bellingham se llevó la de Bronce pese a empatar con el noruego Erling Haaland en siete goles.

La norma de la FIFA, que prioriza las asistencias en caso de empate, benefició a Bellingham, quien dio una asistencia durante el torneo. mientras que Haaland no sumó ninguna, lo que dio a Bellingham el tercer lugar sin necesidad de contar los minutos jugados.

En juego limpio, Países Bajos ganó el premio pese a caer en octavos ante Marruecos.

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