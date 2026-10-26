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Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

El Balón de Oro: un logro histórico para Hakimi en la carrera por el mejor del mundo

A. Hakimi
Paris Saint-Germain
Marruecos
World Cup
Liga de Campeones
Ligue 1
Marruecos
Francia

Difícil de repetir

El marroquí Achraf Hakimi, defensa del Paris Saint-Germain y de la selección de Marruecos, logró una hazaña histórica en la carrera por el Balón de Oro.

La cuenta oficial del Balón de Oro anunció que Hakimi ocupó el puesto 13 en la edición de 2026.

Según la cuenta "Stats Foot", especializada en estadísticas, Achraf Hakimi se convirtió en el primer defensa africano en entrar en la lista de los 15 mejores jugadores del mundo en dos ediciones del Balón de Oro.

La estrella marroquí había ocupado el sexto puesto en la carrera por el Balón de Oro el año pasado.

Hakimi se proclamó campeón con el Saint-Germain de la Ligue 1 y de la Liga de Campeones de Europa, además de la Supercopa de Europa, y alcanzó con la selección de Marruecos los cuartos de final del Mundial 2026.

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