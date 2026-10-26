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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024AFP
Hussein Hamdy
Traducido por

El Balón de Oro: un grave error de la página oficial desata la polémica sobre la identidad del ganador

H. Kane
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El premio no saldrá de este trío

Las horas previas al anuncio de la identidad del ganador del Balón de Oro 2026 revelaron un gran error, luego de que la web oficial del premio publicara por error artículos que anunciaban la victoria de tres candidatos diferentes: el inglés Harry Kane (Bayern Múnich), el español Lamine Yamal (Barcelona) y el francés Kylian Mbappé (Real Madrid).

La web oficial del Balón de Oro publicó tres artículos, en cada uno de los cuales se anunciaba la victoria de uno de los tres candidatos al premio.

El titular del artículo dedicado a Mbappé decía lo siguiente: «Kylian Mbappé gana el Balón de Oro 2026 gracias a la constancia de su nivel en lo más alto».

Tanto el español Lamine Yamal como el inglés Harry Kane contaron también con un artículo propio, en un paso que indica que los organizadores del premio habían preparado de antemano los tres artículos, con el fin de publicar el artículo correcto en el momento oportuno, según la identidad del ganador.

Sin embargo, parece que los tres artículos se publicaron por error, lo que generó polémica antes del anuncio oficial de la identidad del ganador del Balón de Oro 2026.

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