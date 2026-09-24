La competencia por el Balón de Oro de este año se ha convertido en algo parecido a una campaña electoral, en medio del gran misterio que rodea la identidad del ganador esperado, que se anunciará durante la gala que acogerá la capital británica, Londres, el próximo 26 de octubre.

Y con la proximidad del cierre de las votaciones, previsto para el próximo lunes, ha aumentado la presencia mediática de las estrellas candidatas, que buscan reforzar sus opciones ante los periodistas encargados de elegir al mejor jugador del mundo.

En la votación participan 100 periodistas, a razón de un periodista por cada país entre las primeras 100 selecciones del ranking de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), mientras que hablar de la carrera mediática se ha convertido en una parte esencial del panorama durante las últimas semanas.

Campañas mediáticas: cada jugador elige su método

Los métodos de los candidatos para afrontar la carrera del Balón de Oro difieren, ya que Kylian Mbappé optó por una intensa presencia mediática, mientras que los círculos cercanos a los jugadores desempeñan un papel destacado en la gestión de estos movimientos y en la comunicación con los medios con el objetivo de resaltar mensajes concretos.

En cambio, otros jugadores, como Harry Kane, prefieren una estrategia más tranquila, apareciendo en una o dos entrevistas con grandes medios, además de la tradicional y extensa entrevista con la revista "France Football", entidad organizadora del premio.

Y la campaña no se limita a los propios jugadores, ya que los clubes también se mueven en esa dirección, ya sea abriendo sus puertas a los periodistas más de lo habitual, o poniendo el foco en las estadísticas de sus jugadores, sus números y su rendimiento a lo largo de la temporada.

Y los grandes clubes europeos, especialmente en España, destacan por su gran capacidad de influencia mediática y de comunicación directa con los periodistas locales.

Periodistas revelan la dificultad de elegir al ganador

RMC Sport se puso en contacto con 3 periodistas que participan en la votación del Balón de Oro de 2026, y que pertenecen a distintos continentes y zonas horarias, para desvelar la naturaleza de la competencia desde dentro del proceso de votación.

Uno de los periodistas dijo, sin revelar su identidad: "Con toda sinceridad, ustedes hablan de las campañas mediáticas de algunos jugadores, pero yo he visto muy poco de esos movimientos. No hay que fiarse de las redes sociales, porque amplifican los fenómenos y las críticas, y esos clips no me influirán cuando defina mi lista de los 10 mejores jugadores".

Y aclaró que no entiende mucho la importancia de "esas declaraciones repetidas", salvo en los casos en los que el jugador concede una entrevista directa al periodista votante, y añadió: "Y aquí creo que la cosa sí puede influir en la votación".

Y en España, un periodista del diario "As" con derecho a voto realizó una entrevista con Mbappé.

"Este año es el más difícil"

Otro votante dijo, también sin revelar su identidad: "Es un año más abierto que los anteriores, y por eso es difícil encontrar a un jugador que cuente con el consenso de todos dentro de la lista propuesta".

Y añadió: "Puedes ver a jugadores que brillaron durante la temporada, pero que no brillaron en el Mundial, y hay otros a los que les ocurrió lo contrario. Es difícil encontrar a un jugador que haya brillado en las dos mitades de la temporada".

Y prosiguió: "Hay jugadores que tienen argumentos individuales sólidos, pero que no tienen logros colectivos al mismo nivel. Yo no tengo una experiencia muy larga en la votación, pero este año es el más difícil".

El mismo periodista aseguró que el proceso de votación requiere un seguimiento continuo de la temporada, y explicó: "El votante debe seguir la temporada, y analizar los hechos y las estadísticas, para tener una imagen clara el día de la votación".

Y reveló que ya tiene decidida su elección para el primer puesto, pero que todavía tiene pendiente completar la lista de los 10 mejores jugadores, e insistió en la importancia de ordenar también el resto de los nombres: "Debemos tener en cuenta el resto de la clasificación, pues el segundo puesto debe ser mejor que el tercero, y así sucesivamente".

En cambio, otro periodista, de otro continente, señaló que aún no ha cerrado su lista por completo, y dijo: "Actualmente estoy en la fase final de la reflexión", antes de añadir: "Tengo decidida mi elección para el primer puesto desde el final del Mundial".

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Intentos de influir en algunos votantes

Uno de los periodistas que participan en la votación reveló que algunas personas cercanas a los jugadores intentaron contactar con él durante la temporada, pero aseguró que eso no influyó en su manera de elegir.

Dijo a RMC Sport: "Sí, algunas personas cercanas a algunos jugadores intentaron contactar conmigo. También me llegan correos electrónicos y algunas muestras de interés en determinados momentos de la temporada, pero eso no me importa".

Y añadió: "Ya saben, a menudo la forma de acercarse a uno es indirecta, y en la mayoría de los casos no es el propio agente del jugador quien se encarga del asunto, sino que se utilizan otras formas".

Uno de los periodistas señaló que la presión es grande en algunos países, especialmente cuando las elecciones de los votantes no coinciden con los deseos de la afición local, antes de decir con ironía: "¿La mayor presión? Cuando se publican nuestros votos".

Los criterios: ¿quién merece el Balón de Oro?

En el plano deportivo, las opiniones de los votantes difieren sobre los principales candidatos, ya que uno de los que cuentan con una gran experiencia en el ámbito periodístico afirmó que Khvicha Kvaratskhelia podría verse perjudicado por ser un jugador de Georgia, y explicó: "Si no miramos el Mundial, está sin duda entre los tres mejores".

Y añadió: "Después tienes a los mejores goleadores, Kane y Mbappé. Harry Kane ganó la Liga alemana y la Copa de Alemania esta temporada, mientras que Mbappé no ganó ningún título".

Y el problema fundamental al que se enfrentan los votantes sigue siendo determinar qué es exactamente lo que debe valorarse al elegir al ganador, algo que uno de los periodistas resumió al decir: "Para los votantes, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué juzgamos?".

Y aludió a los criterios establecidos para el Balón de Oro, pero al mismo tiempo insistió en que la elección "también incluye un sentimiento personal".

Y uno de los votantes revela la magnitud de la dificultad de la tarea, tras asegurar que necesitó dos días enteros de reflexión para elaborar su lista final de los 10 mejores jugadores, en medio de una carrera abierta en la que es difícil llegar a un nombre que cuente con un consenso claro.

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