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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Hussein Hamdy
Traducido por

El Balón de Oro: De la Fuente se lleva el premio al mejor entrenador del mundo

L. de la Fuente
M. Arteta
V. Kompany
Luis Enrique
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U. Emery
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España
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El Mundial, la palabra clave

El entrenador de España, Luis de la Fuente, se llevó el premio al mejor entrenador del mundo durante la gala del Balón de Oro celebrada este lunes en la capital inglesa, Londres.

De la Fuente compitió por el galardón con otros cuatro destacados entrenadores: Luis Enrique (París Saint-Germain), Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa) y Vincent Kompany (Bayern de Múnich).

La conquista del Mundial 2026 se considera el factor más relevante detrás del premio obtenido por De la Fuente, después de que dirigiera a la selección española hacia el título tras la victoria por 1-0 sobre Argentina en la final, disputada el 19 de julio.

La selección española realizó un recorrido llamativo durante el torneo, ya que terminó la competición sin derrotas y su portería solo encajó un gol, confirmando su capacidad para combinar la solidez defensiva con la eficacia a la hora de resolver los grandes partidos.

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