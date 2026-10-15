Hace un año que Lennart Karl irrumpió en el primer equipo del Bayern de Múnich. Su primer gol con los profesionales del club muniqués llegó ante el Club Brujas y lo convirtió en el goleador alemán más joven de la historia de la Liga de Campeones. Aquel tanto no solo fue histórico, sino también muy bello: primero, un gran regate; después, un disparo preciso a la escuadra derecha. Los aficionados del Bayern de Múnich incluso lo eligieron gol del mes de octubre.

Así, el extremo derecho, que entonces tenía apenas 17 años, acaparó titulares en toda Europa. La expectación pronto adquirió tintes curiosos: el comentarista inglés de televisión Micah Richards, por ejemplo, recitó en directo un poema que él mismo había escrito sobre Karl: «El joven Karl Lennart, con la serenidad de un sabio, juega como si tuviera muchos más años. Con talento y pasión, lleva al Bayern aún más alto. Una estrella que ilumina el escenario y ha irrumpido con fuerza. Sin duda va por buen camino».

Karl también marcó en sus siguientes partidos de la Liga de Campeones, contra el Arsenal y el Sporting de Lisboa, y superó así a Kylian Mbappé como el jugador más joven en anotar en tres encuentros consecutivos de la competición. Aquel otoño de 2025, Karl desprendía una ligereza maravillosa. Mirar atrás provoca melancolía, porque esa ligereza hace tiempo que desapareció. Precisamente en la Liga de Campeones, donde en su día había saltado a la fama, vivió ahora el momento más bajo de su carrera profesional hasta la fecha.

En el 3-3 ante el Viking Stavanger, el entrenador Vincent Kompany lo incluyó por tercera vez esta temporada en el once inicial. El balance de Karl: dos disparos sin peligro, ningún regate exitoso, ningún duelo ganado, una contrapresión deficiente en la jugada del 0-2 y sustitución al descanso. ¿Qué le ha pasado al niño prodigio?

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La apasionante temporada de debut de Lennart Karl terminó sin Mundial

Empecemos por una visita a un club de aficionados durante el último parón invernal, cuando llamó al Real Madrid «el club de mis sueños», lo que, como era de esperar, desató un gran debate. Por primera vez, Karl estaba en el foco público por algo ajeno a su rendimiento deportivo.

Al comienzo de la segunda vuelta, Karl pasó mucho más desapercibido y estuvo menos acertado que en otoño. Una jugada del partido contra el TSG Hoffenheim a principios de febrero lo ilustra bien: se enredó en una auténtica sucesión de bicicletas. El balón acabó fuera y su rival Alexander Prass levantó el pulgar con sorna. De repente, Karl también empezó a pasar partidos enteros en el banquillo. A partir de marzo volvió a brillar con fuerza, hasta que un desgarro muscular en el muslo lo frenó.

Al parecer, para llamar la atención también durante su baja por lesión, Karl apareció en la grada del Allianz Arena para la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, el «club de sus sueños», con un llamativo atuendo completamente rosa. Al igual que sus palabras sobre el Real Madrid, aquello provocó un debate público: ¿puede hacerlo? ¡Por supuesto que puede! Otra cuestión muy distinta es si la atención que inevitablemente generan estos gestos le ayuda a concentrarse en el fútbol.

Karl regresó a tiempo para el tramo final de la temporada y terminó su primera campaña con la impresionante cifra de 1984 minutos disputados y una aún más impresionante de 17 participaciones de gol. El seleccionador alemán Julian Nagelsmann lo convocó, por tanto, para el Mundial e incluso le planteó la posibilidad de ser titular. Karl era considerado la gran esperanza de Alemania, hasta que sufrió otro desgarro muscular en un entrenamiento y tuvo que abandonar entre lágrimas la concentración de la selección alemana. Rehabilitación en lugar de Mundial.

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Lennart Karl: gol en Elversberg, pero aun así no salió ganando

Karl se perdió toda la pretemporada del Bayern de Múnich y no reapareció hasta el estreno en la Bundesliga contra el VfB Stuttgart, entrando desde el banquillo. «Fue un camino muy, muy duro», recordaba entonces. Precisamente en su debut como titular, contra el Schalke 04 a principios de septiembre, el Bayern de Múnich cometió su primer tropiezo de la temporada.

Ante el SV Elversberg, Karl volvió a salir de inicio e incluso marcó un gol, pero después tampoco dio la impresión de haber salido ganando del partido. Por un lado, debido a su celebración innecesariamente provocadora frente a la grada de los aficionados del Elversberg, que a partir de entonces lo abuchearon sin cesar. Por otro, porque Kompany lo retiró del campo en un cuádruple cambio inmediatamente después del empate del Elversberg. Solo con los nuevos jugadores sobre el césped, el Bayern de Múnich despegó de verdad y acabó ganando 2-1.

Karl se perdió por problemas musculares la posterior exhibición contra el Union Berlín. En la selección alemana pasó desapercibido en su primer partido a las órdenes de Jürgen Klopp. Y ahora ha llegado la sustitución al descanso en Stavanger.

Lennart Karl en el Bayern de Múnich: sus compañeros también atraviesan dificultades

Estos altibajos son completamente normales en la evolución de un joven de 18 años. Que, dada su situación actual, ya se hable a veces de una crisis dice, ante todo, mucho de su vertiginosa progresión la temporada pasada. Los aficionados y los dirigentes ya no ven a Karl como una promesa, sino como un integrante de pleno derecho de la plantilla. De ahí las expectativas. También está claro que quien polariza deliberadamente —el Real Madrid como club de sus sueños, el atuendo rosa, la sucesión de bicicletas, la celebración ante la grada del Elversberg— queda automáticamente más expuesto al escrutinio público y recibe valoraciones más extremas en todos los sentidos.

En lo futbolístico, la valentía de Karl es una de sus grandes virtudes. No es un jugador que se limite a cumplir con solvencia. En sus jugadas, sus regates y sus disparos le gusta asumir grandes riesgos. Por eso, o no le sale nada o destaca de forma extraordinaria. Más aún que otros futbolistas, Karl depende de su estado de forma, de la inercia y de esa ligereza. Ahora mismo le falta todo eso. En algún momento volverá de repente. La primavera pasada también recuperó su mejor nivel tras unas semanas difíciles. Todavía se le pueden permitir estas fases y que las afronte con calma. Pero, para asentarse a largo plazo en el Bayern de Múnich, debería aportar poco a poco cierta regularidad a su rendimiento, sobre todo en el trabajo sin balón.

Karl seguirá teniendo inevitablemente oportunidades de jugar por lo reducida que es la plantilla y lo apretado del calendario, sobre todo porque sus compañeros en el ataque muniqués también atraviesan dificultades por distintos motivos. Ismael Saibari, que lo sustituyó al descanso en Stavanger, volvió a ser sustituido en la recta final. Jamal Musiala sigue trabajando para regresar. Serge Gnabry aún está recuperando su mejor nivel tras la lesión. Luis Díaz lleva semanas jugando con tensión. Michael Olise se perderá por sanción el próximo partido de la Liga de Campeones contra el Arsenal tras su expulsión en Stavanger. Quizá ese escenario, el mayor de todos, sea precisamente el momento adecuado para el gran regreso de Karl.