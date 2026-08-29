El AZ sigue impecable esta temporada en la Eredivisie. El sábado por la noche también ganó su cuarto partido de liga. En Alkmaar, el equipo fue claramente superior al Go Ahead Eagles y se impuso por un contundente 5-2.

En la primera mitad, lo más llamativo fueron sobre todo los goles curiosos. Dave Kwakman logró romper el empate muy pronto en el partido con un disparo lejano que fue desviado por Victor Edvardsen: 1-0.

El equipo de Leeroy Echteld fue amo y señor en el AFAS Stadion, pero durante mucho tiempo no logró traducir ese dominio en más goles. Eso permitió al Go Ahead Eagles devolver la igualdad al marcador de la nada.

Un disparo de Melle Meulensteen fue desviado, lo que permitió al portero del AZ, Jari De Busser, intervenir con dificultades. En el rechace, después, no tuvo ninguna opción ante un remate de Edvardsen: 1-1.

El AZ volvió a ponerse por delante antes del descanso gracias a Ro-Zangelo Daal. Su remate también fue desviado: 2-1. Kjetil Haug, el portero del Go Ahead Eagles, apenas pudo hacer nada también en esa acción.

El equipo de Echteld arrancó la segunda parte de forma inmejorable, porque en apenas unos minutos ya amplió la ventaja. Lewis Schouten recibió un pase medido de Mateo Chávez, el mexicano que en las primeras semanas está dejando una impresión inmejorable como lateral izquierdo del conjunto de Alkmaar: 3-1.

Chávez también se sumó a la fiesta en el minuto 68. Aprovechó una mala salida de balón del Go Ahead Eagles y marcó con un disparo contundente tras pegar en el larguero por debajo: 4-1. Desde luego, no fue el único gol bonito de la noche. Daal volvió a dejar su carta de presentación al colocar el balón de forma brillante en la escuadra lejana: 5-1.

Ya en lo más profundo del tiempo añadido, el Go Ahead recortó distancias. El suplente Stefan Ingi Sigurdarson vio cómo su remate, tras tocar la parte interior de ambos postes, volvía a salir al campo, tras lo cual Mathis Suray sí logró rematar a gol: 5-2.



