El AZ ha dado una continuación acorde a su excelente inicio de temporada. Tras las victorias en la Supercopa de los Países Bajos ante el PSV (0-4) y en la Eredivisie frente al ADO Den Haag (2-0), este sábado también arrolló al FC Utrecht, que sigue sin puntuar (1-4). Peer Koopmeiners, Weslley Patati, Mexx Meerdink y Ayoub Oufkir marcaron para el AZ, que con seis puntos en dos partidos es líder provisional de la Eredivisie.

Tras un minuto de silencio por Leo van Veen (80), leyenda del Utrecht y máximo goleador histórico del club, fallecido en julio, los equipos arrancaron en el Stadion Galgenwaard. Los aficionados del conjunto local esperaban una mejoría después de la derrota por 2-1 en la primera jornada ante el FC Groningen, y vieron a sus jugadores presionar arriba de inmediato a la defensa del AZ.

La agresiva táctica del entrenador Anthony Correia le dio pronto ocasiones al Utrecht, aunque Ángel Alarcón y Yoann Cathline no lograron rematar. El AZ fue creciendo con el paso de la primera mitad y también mostró los dientes por medio de Weslley y Koopmeiners. Ellos tampoco lograron abrir el marcador.

El tramo final de la primera parte fue claramente para el AZ, que transformó su superioridad en el tiempo añadido del primer tiempo en ventaja. Koopmeiners puso un córner al primer palo, donde Dani de Wit erró y el guardameta Vasilis Barkas quedó completamente sorprendido por el intento directo del jugador del AZ, que recientemente renovó su contrato: 0-1.

El Utrecht saltó dormido al campo para la segunda mitad, que comenzó con una tarjeta amarilla para Ferdinand Pohl y también con el 0-2. Dave Kwakman estrelló primero un potente disparo en el poste, tras lo cual la jugada siguió viva y Kees Smit hizo llegar el balón a Weslley. El brasileño se metió en el área desde la derecha y definió con una preciosa rosca al palo largo: 0-2.

El Utrecht quedó tocado, mientras que el AZ rebosaba confianza y fue de inmediato a por el siguiente gol. Y llegó apenas dos minutos después del 0-2. Ro-Zangelo Daal jugó por la izquierda para la incorporación de Mateo Chávez, cuyo preciso centro al segundo palo fue empujado a la red por Meerdink.

Al cumplirse la hora de juego, el Utrecht recortó distancias de la nada. Artem Stepanov ganó con mucha autoridad el duelo aéreo a Elijah Dijkstra y cabeceó a la red tras botar en el suelo: 1-3. Fue el primer gol encajado con el AZ por el guardameta Jari De Busser, llegado desde el Go Ahead Eagles.

Pese a ese contratiempo, el partido nunca volvió a ponerse realmente emocionante en Utrecht. Además, a cinco minutos del final llegó el 1-4. Chávez lanzó a Oufkir, que superó con facilidad al muy flojo defensor Neville Ogidi Nwankwo y vio cómo su disparo entraba en la escuadra lejana. Un momento precioso para el rotterdamés, que así marcó su primer gol con el AZ.