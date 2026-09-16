El AZ se mide al muy popular Brian Brobbey, que aún puede mejorar en un aspecto

El AZ inicia su aventura en la Europa League el miércoles con una visita al Sunderland. El rival inglés había caído mucho y durante años fue conocido sobre todo por la serie de Netflix Sunderland 'Til I Die. Ahora, sin embargo, son sus prestaciones las que acaparan el protagonismo. Voetbalzone habla, en la antesala del choque europeo, con el periodista que sigue al club Philip Smith, del Sunderland Echo, sobre el club del pueblo del noreste de Inglaterra.

Por Rian Rosendaal

Neerlandeses populares

Los neerlandeses Robin Roefs y Brian Brobbey son especialmente populares entre los aficionados del Sunderland, subraya Smith en la entrevista previa al duelo de Europa League en el Stadium of Light. "Roefs rindió a un gran nivel la temporada pasada y los aficionados se alegraron de que firmara recientemente un nuevo contrato. Temían que su buen momento atrajera la atención de clubes de la Liga de Campeones. Transmite calma y fiabilidad, justo lo que cualquier aficionado desea de un portero".

También sobre Brobbey, que en 2025 fue fichado del Ajax por 20 millones de euros, solo salen palabras positivas de la boca del periodista que sigue al Sunderland. "Brobbey se ha convertido en un auténtico héroe de culto entre los aficionados, en parte porque la temporada pasada marcó en el tiempo de descuento el gol de la victoria en el partido fuera de casa contra el archirrival Newcastle United. Además, los seguidores valoran enormemente que sea un delantero a la antigua usanza, un perfil que rara vez se ve ya en el fútbol moderno".

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El muy apreciado Brobbey tiene contrato con el Sunderland hasta el 30 de junio de 2029, club que el pasado sábado perdió en casa por 0-2 ante el vigente campeón Arsenal en un duelo turbulento. Sin embargo, es muy posible que el corpulento atacante ya se haya marchado antes de esa fecha. "Es posible, porque varios clubes muy grandes siguen de cerca su desarrollo", sabe Smith. "No solo en la Premier League, sino también durante el Mundial. Si miramos el paso hacia convertirse en un fijo como delantero en la Liga de Campeones, marcar con más frecuencia es probablemente lo que aún debe añadir a su juego. Por supuesto, para ello el Sunderland tiene que generarle más ocasiones elaboradas, pero probablemente sea este el aspecto en el que aún puede dar un paso adelante".

El Sunderland terminó la temporada pasada, como recién ascendido, en una meritoria séptima posición en la Premier League. La recompensa por ello es disputar la fase de liga de la Europa League. Una perspectiva bonita, aunque el calendario más cargado también puede ser perjudicial. "Hay tanto entusiasmo como cierta preocupación. La prioridad está claramente en encontrar estabilidad en la Premier League y es difícil calcular qué podemos esperar en Europa, aunque los clubes ingleses tienen un historial excelente en estas competiciones gracias a su ventaja financiera. Creo que la mayoría de los aficionados estarían muy satisfechos con un puesto en la zona media de la liga y una aventura exitosa en la Europa League", pronostica el periodista del club del diario local.

¿Está AZ presente en el Sunderland?

De momento, el foco está puesto en la visita del AZ, colíder de la Vriendenloterij Eredivisie, al Stadium of Light. Un partido que desde luego se vive en The Black Cats, a pesar de que no viajen a Inglaterra Ajax, PSV o Feyenoord. "Y tanto que se vive", se ríe Smith. "Este será el primer partido europeo del Sunderland en 53 años. Así que será una noche especial. No solo para el club, sino también para la ciudad. Habrá un ambiente especial y todo el mundo espera el partido con muchísimas ganas. En cuanto al AZ: es cierto que la mayoría de nosotros no sabe demasiado del club, pero hay mucho respeto por su inicio de temporada y por el hecho de que tiene mucha más experiencia europea que el Sunderland".

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Régis Le Bris es el técnico que debe encargarse de los éxitos europeos esta temporada. El francés, de 50 años, llegó al Sunderland en 2024 y un año después ya logró el ascenso a la Premier League. El primer año de regreso en la máxima categoría fue un éxito rotundo para el club. El Sunderland sumó 54 puntos, la cifra más alta en la Premier League desde 2001. Además, el Stadium of Light fue una fortaleza casi inexpugnable y así se aseguró un billete europeo. Para los aficionados, el punto culminante absoluto fueron las dos victorias sobre el rival Newcastle United. Le Bris goza, por tanto, de una enorme consideración entre los seguidores del actual decimocuarto clasificado, como también sabe Smith.

"Sin duda es uno de los mejores entrenadores del Sunderland de la era moderna. Peter Reid logró hace un cuarto de siglo, tras el ascenso, dos séptimos puestos en la Premier League. Pero la diferencia entre el Championship y la Premier League es hoy mucho mayor. La actuación de Le Bris la temporada pasada fue, por tanto, asombrosa. La mayoría probablemente seguiría colocando a Reid en lo más alto de su lista, pero Le Bris pertenece a ese mismo grupo. Y si vuelve a firmar una buena temporada, quizá incluso sea considerado el mejor entrenador de la historia", también Smith tiene en muy alta estima al técnico francés.

Serie dramática en Inglaterra

Por cierto, el AZ buscará el miércoles su primera victoria de la historia en suelo inglés. En el pasado, el conjunto de Alkmaar perdió, entre otros, con claridad ante Arsenal y Manchester United. En 2023, el AZ no estuvo a la altura del West Ham United en las semifinales de la Conference League, torneo europeo que el club inglés acabaría ganando. Ese mismo año, el Aston Villa también fue demasiado fuerte. En la temporada 2024/25 perdió dos veces contra el Tottenham Hotspur en la Europa League. La temporada pasada, el equipo de Leeroy Echteld perdió por 3-1 ante el posterior campeón Crystal Palace en la Conference League, pese a un gol de Sven Mijnans, que se marchó al PSV.