El AZ se mide a un Brian Brobbey muy popular, que aún puede mejorar en un aspecto

El AZ arranca su aventura en la Europa League este miércoles a domicilio ante el Sunderland. El rival inglés sufrió un gran bajón y durante años fue conocido sobre todo por la serie de Netflix Sunderland 'Til I Die. Ahora, sin embargo, son sus prestaciones las que acaparan el protagonismo. Voetbalzone habla, en la antesala del choque europeo, con el periodista que sigue al club Philip Smith, del Sunderland Echo, sobre el club del pueblo del noreste de Inglaterra.

Por Rian Rosendaal

Neerlandeses populares

Los neerlandeses Robin Roefs y Brian Brobbey son especialmente populares entre los aficionados del Sunderland, subraya Smith en la entrevista previa al duelo de la Europa League en el Stadium of Light. ''Roefs rindió a un gran nivel la temporada pasada y los aficionados se alegraron de que firmara recientemente un nuevo contrato. De hecho, se temía que su buen momento atrajera la atención de clubes de la Liga de Campeones. Transmite calma y fiabilidad, justo lo que cualquier aficionado le pide a un portero.''

También sobre Brobbey, que en 2025 fue fichado del Ajax por 20 millones de euros, solo se escuchan palabras positivas de boca del observador del Sunderland. ''Brobbey se ha convertido en un auténtico héroe de culto entre los aficionados, en parte porque la temporada pasada marcó el gol de la victoria en el tiempo de descuento en el partido fuera de casa contra el eterno rival Newcastle United. Además, los seguidores valoran enormemente que sea un delantero de los de antes, un perfil que en el fútbol moderno ya rara vez se ve.''

Getty Images

El muy apreciado Brobbey tiene contrato con el Sunderland hasta el 30 de junio de 2029, club que el pasado sábado perdió en casa por 0-2 ante el vigente campeón Arsenal en un duelo turbulento. Sin embargo, es muy posible que el corpulento atacante ya se haya marchado antes de esa fecha. ''Es posible, porque varios clubes muy grandes siguen de cerca su desarrollo'', sabe Smith. ''No solo en la Premier League, sino también durante el Mundial. Si miramos el paso hacia convertirse en un fijo como delantero en la Liga de Campeones, probablemente marcar más a menudo sea lo que aún debe añadir a su juego. Naturalmente, para ello el Sunderland tiene que generarle más ocasiones elaboradas, pero probablemente ese sea el aspecto en el que todavía puede dar un paso adelante.''

El Sunderland terminó la pasada temporada, como recién ascendido, en una meritoria séptima posición de la Premier League. La recompensa por ello es disputar la fase de liga de la Europa League. Un bonito panorama, aunque el calendario adicionalmente cargado también puede ser perjudicial. ''Hay tanto entusiasmo como cierta preocupación. La prioridad está claramente en encontrar estabilidad en la Premier League y es difícil calcular qué podemos esperar en Europa, aunque los clubes ingleses sí tienen un historial excelente en estas competiciones gracias a su ventaja financiera. Creo que la mayoría de los aficionados estarían muy satisfechos con un puesto en la zona media de la liga y una aventura exitosa en la Europa League'', pronostica el periodista que sigue al club para el diario local.

¿Está presente el AZ en el Sunderland?

Por ahora, el foco está puesto en la visita del AZ, colíder de la Vriendenloterij Eredivisie, al Stadium of Light. Un partido que sin duda genera expectación en The Black Cats, pese a que no son Ajax, PSV o Feyenoord quienes viajan a Inglaterra. ''Ya lo creo'', se ríe Smith. ''Se trata del primer partido europeo del Sunderland en 53 años. Así que es una noche especial. No solo para el club, sino también para la ciudad. Habrá un ambiente especial y todo el mundo espera el partido con muchísimas ganas. En cuanto al AZ: es cierto que la mayoría de nosotros no sabe muchísimo del club, pero hay mucho respeto por su inicio de temporada y por el hecho de que tiene mucha más experiencia europea que el Sunderland.''

Getty Images

Régis Le Bris es el técnico que debe encargarse de los éxitos europeos esta temporada. El francés de 50 años llegó al Sunderland en 2024 y un año después ya logró el ascenso a la Premier League. El primer año de vuelta en la máxima categoría fue un éxito rotundo para el club. El Sunderland sumó 54 puntos, la cifra más alta en la Premier League desde 2001. Además, el Stadium of Light fue una fortaleza casi inexpugnable y así se aseguró un billete europeo. Para los aficionados, el momento culminante absoluto fueron las dos victorias ante el rival Newcastle United. Por tanto, Le Bris goza de una gran consideración entre los seguidores del actual decimocuarto clasificado, también sabe Smith.

''Sin duda es uno de los mejores entrenadores del Sunderland de la era moderna. Peter Reid logró hace un cuarto de siglo, tras el ascenso, acabar dos veces séptimo en la Premier League. Pero la brecha entre el Championship y la Premier League es hoy mucho mayor. La actuación de Le Bris la temporada pasada fue, por tanto, asombrosa. La mayoría probablemente seguiría colocando a Reid en lo más alto de su lista, pero Le Bris pertenece a ese mismo grupo. Y si vuelve a firmar una buena temporada, quizá incluso sea considerado el mejor entrenador de la historia'', también Smith tiene en muy alta estima al técnico francés.

Serie dramática en Inglaterra

El AZ buscará el miércoles, por cierto, su primera victoria de la historia en suelo inglés. En el pasado, el conjunto de Alkmaar perdió, entre otros, sin opción ante Arsenal y Manchester United. En 2023, el AZ no estuvo a la altura del West Ham United en las semifinales de la Conference League, torneo europeo que el equipo inglés acabaría ganando. Ese mismo año, el Aston Villa fue demasiado fuerte. En la temporada 2024/25 perdió dos veces contra el Tottenham Hotspur en la Europa League. La temporada pasada, el equipo de Leeroy Echteld perdió por 3-1 ante el posterior campeón Crystal Palace en la Conference League, pese a un gol de Sven Mijnans, que se marchó al PSV.