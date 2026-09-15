El AZ se enfrenta al muy popular Brian Brobbey, que todavía puede mejorar en un aspecto

El AZ arranca este miércoles su aventura en la Europa League con una visita al Sunderland. El rival inglés cayó mucho tiempo atrás y durante años fue conocido sobre todo por la serie de Netflix Sunderland 'Til I Die. Sin embargo, ahora son las prestaciones del equipo las que acaparan la atención. Voetbalzone habla, en la previa del choque europeo, con el periodista que sigue al club Philip Smith, del Sunderland Echo, sobre este club de masas del noreste de Inglaterra.

Por Rian Rosendaal

Neerlandeses populares

Los neerlandeses Robin Roefs y Brian Brobbey son especialmente populares entre los aficionados del Sunderland, como subraya Smith en la entrevista previa al duelo de la Europa League en el Stadium of Light. ''Roefs jugó de forma excelente la temporada pasada y los aficionados se alegraron de que firmara recientemente un nuevo contrato. Se temía que su buen momento llamara la atención de clubes de la Champions League. Transmite calma y fiabilidad, justo lo que cualquier aficionado espera de un portero.''

También sobre Brobbey, que en 2025 fue fichado del Ajax por 20 millones de euros, solo salen palabras positivas de boca del periodista que sigue al Sunderland. ''Brobbey se ha convertido en un auténtico jugador de culto entre los aficionados, en parte porque la temporada pasada marcó en el tiempo añadido el gol de la victoria en el partido fuera de casa contra el archirrival Newcastle United. Además, los aficionados valoran muchísimo que sea un delantero a la antigua usanza, un perfil que apenas se ve ya en el fútbol moderno.''

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El muy apreciado Brobbey tiene contrato con el Sunderland hasta el 30 de junio de 2029, club que el pasado sábado perdió en casa por 0-2 ante el vigente campeón Arsenal en un duelo turbulento. Sin embargo, es muy posible que el corpulento atacante se haya marchado antes de esa fecha. ''Es posible, porque varios clubes muy grandes siguen de cerca su evolución'', sabe Smith. ''No solo en la Premier League, sino también durante el Mundial. Si observamos el paso hacia convertirse en un fijo como delantero en la Champions League, marcar con más frecuencia es probablemente lo que aún debe añadir a su juego. Por supuesto, para eso el Sunderland debe generarle más ocasiones elaboradas, pero este es probablemente el aspecto en el que todavía puede dar un paso adelante.''

El Sunderland terminó la pasada temporada en una meritoria séptima posición en la Premier League como recién ascendido. La recompensa por ello es disputar la fase de liga de la Europa League. Un panorama atractivo, aunque el calendario más cargado también puede resultar perjudicial. ''Hay tanto entusiasmo como cierta preocupación. La prioridad está claramente en encontrar estabilidad en la Premier League y es difícil calcular qué podemos esperar en Europa, aunque los clubes ingleses tienen un historial excelente en estas competiciones gracias a su ventaja financiera. Creo que la mayoría de los aficionados estarían muy satisfechos con un puesto en la zona media de la liga y una buena aventura en la Europa League'', pronostica el periodista del diario local.

¿El AZ despierta interés en el Sunderland?

Por ahora, el foco está puesto en la visita del AZ, colíder de la Eredivisie VriendenLoterij, al Stadium of Light. Un partido que sin duda se vive en The Black Cats, a pesar de que no sean Ajax, PSV o Feyenoord los que viajen a Inglaterra. ''Claro que sí'', se ríe Smith. ''Este será el primer partido europeo del Sunderland en 53 años. Así que es una noche especial. No solo para el club, sino también para la ciudad. Habrá un ambiente especial y todo el mundo espera el partido con muchísimas ganas. En cuanto al AZ: es cierto que la mayoría de nosotros no sabe demasiado del club, pero hay mucho respeto por su inicio de temporada y por el hecho de que tiene mucha más experiencia europea que el Sunderland.''

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Régis Le Bris es el entrenador que debe encargarse de los éxitos europeos esta temporada. El francés, de 50 años, llegó al Sunderland en 2024 y un año después ya logró el ascenso a la Premier League. El primer año de vuelta en la máxima categoría fue un éxito rotundo para el club. El Sunderland sumó 54 puntos, la cifra más alta en la Premier League desde 2001. Además, el Stadium of Light fue una fortaleza casi inexpugnable y así se aseguró un billete europeo. Para los aficionados, el punto culminante absoluto fueron las dos victorias sobre el rival Newcastle United. Le Bris goza, por tanto, de una gran consideración entre los aficionados del actual decimocuarto clasificado, algo que Smith también sabe.

''Sin ninguna duda, es uno de los mejores entrenadores del Sunderland de la era moderna. Peter Reid logró hace un cuarto de siglo, tras el ascenso, dos séptimos puestos en la Premier League. Pero la brecha entre el Championship y la Premier League es hoy mucho mayor. La actuación de Le Bris la temporada pasada fue, por tanto, asombrosa. Probablemente la mayoría seguiría poniendo a Reid en lo más alto de su lista, pero Le Bris pertenece a ese mismo grupo. Y si vuelve a firmar una buena temporada, quizás incluso sea considerado el mejor entrenador de todos los tiempos'', también Smith tiene en muy alta estima al técnico francés.

Serie dramática en Inglaterra

Por cierto, el AZ busca este miércoles la que sería su primera victoria de la historia en suelo inglés. En el pasado, los de Alkmaar perdieron sin opciones, entre otros, contra Arsenal y Manchester United. En 2023, el AZ no pudo con el West Ham United en las semifinales de la Conference League, torneo europeo que el conjunto inglés acabaría ganando. Ese mismo año, el Aston Villa también fue demasiado fuerte. En la temporada 2024/25 perdió dos veces contra el Tottenham Hotspur en la Europa League. La pasada temporada, el equipo de Leeroy Echteld cayó por 3-1 ante el posterior campeón Crystal Palace en la Conference League, pese a un gol de Sven Mijnans, que se marchó al PSV.