El AZ comenzó el nuevo curso de la Europa League este miércoles con una ajustada derrota ante el Sunderland. En el Stadium of Light, el club inglés se impuso por 1-0 al ganador de la Copa neerlandesa gracias a un penalti transformado por Enzo Le Fée.

En el Sunderland, de nuevo activo en Europa por primera vez desde 1973, Robin Roefs arrancó bajo palos. Brian Brobbey tuvo que conformarse con un papel de suplente. En el lado del AZ, Ayoub Oufkir y Kees Smit, de vuelta tras una lesión, fueron titulares, en detrimento de Calvin Stengs y Dave Kwakman.

El AZ empezó bien en Inglaterra. De hecho, tras una pérdida de balón de Le Fée, Ro-Zangelo Daal se plantó solo ante Roefs. Sin embargo, el atacante desaprovechó una gran ocasión, ya que Roefs pudo salvar con el pie.

Poco después de que Mexx Meerdink cabeceara muy por encima del larguero, el Sunderland tomó la iniciativa. Jari De Busser tuvo que intervenir, pero respondió a los intentos de Le Fée, Nordi Mukiele y Kevin Danso.

A medida que se acercaba el descanso, aquello se convirtió cada vez más en un festival de ocasiones. Le Fée estrelló un balón en el palo y otro en el lateral de la red, Trai Hume vio cómo su disparo se marchaba rozando el poste y Danso no pudo desviar de forma decisiva un remate de Granit Xhaka. Fue casi un milagro que el AZ llegara al descanso sin encajar.

El AZ también comenzó bien la segunda parte. Tras una buena acción, Kees Smit rozó el gol con un disparo que se fue fuera por muy poco. Pero, de nuevo, la iniciativa pasó después al Sunderland. Un remate de Wilson Isidor se marchó ligeramente desviado y De Busser evitó el gol de Hume.

El 1-0 estaba al caer y, pasada la hora de juego, el Sunderland tuvo la ocasión ideal para marcarlo. El balón fue al punto de penalti tras una falta de Weslley Patati sobre Le Fée, y el propio jugador se encargó de transformar la pena máxima.

El AZ se lanzó en busca del empate y también tuvo ocasiones para lograrlo, por medio de Daal, Valdemar Byskov y Meerdink. En el otro lado, los suplentes Brobbey y Nilson Angulo no acertaron a doblar la ventaja. Sin embargo, ya no habría más goles.