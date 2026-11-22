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El AZ venció este domingo sin demasiados problemas al Sparta Rotterdam. El equipo de Leeroy Echteld empezó perdiendo por un gol de Isaac Babadi, pero empató en menos de dos minutos y se distanció tras el descanso: 1-5. El AZ supera al Feyenoord y se coloca cuarto; el Sparta ocupa el decimocuarto puesto.

La tarde había comenzado bien para el Sparta. Babadi, muy criticado durante el descanso , abrió el marcador en Het Kasteel al cuarto de hora. El cedido por el PSV recortó hacia dentro y vio cómo su disparo, que parecía atajable, se colaba por debajo de Jari De Busser: 1-0.

La sorprendente ventaja desapareció enseguida del marcador. Tras una buena jugada de Ro-Zangelo Daal por la izquierda, Matéo Chávez marcó con un disparo al palo largo.

El resto de la primera parte fue discreto, con pocas ocasiones para ambos equipos. Tras el descanso, el AZ apretó más y pronto puso el 1-2 en el marcador. Stengs recibió el balón al espacio del exjugador del Sparta Ayoub Oufkir y definió con su pierna menos hábil, la derecha: 1-2.

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Fue un momento liberador para el AZ, que volvió a marcar muy poco después. Chávez encontró a Dave Kwakman libre en el centro del campo y este mandó el balón a la red con un potente disparo lejano.

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El Sparta aún ofreció algo de resistencia por medio de Andrej Kostic. El suplente disparó y el balón, tras tocar en De Busser, se estrelló en la parte superior del larguero. En el otro extremo, un gol de Daal fue anulado por una falta de Mexx Meerdink.

Algo más de diez minutos después de su gol anulado, Daal sí pudo celebrar. El extremo marcó tras un pase de Chávez, que sumó así dos asistencias a su gol.

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A poco menos de un cuarto de hora para el final, la situación empeoró para el Sparta: su capitán, Bruno Martins Indi, vio la segunda amarilla y, por tanto, la roja por una falta bastante torpe.

En inferioridad numérica, el Sparta aún encajó otro gol en los últimos minutos. Wassim Bouziane puso el centro y Seiya Maikuma remató con acierto en el segundo palo: 1-5.