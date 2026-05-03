El FC Twente desperdició la victoria ante el AZ en el descuento del domingo. Los Tukkers ganaban 1-2 y parecían dar un gran salto en la tabla, pero en el 95, Peer Koopmeiners, tras pase del portero Rome-Jayden Owusu-Oduro, marcó el 2-2 y frustró a los visitantes. Así, el Twente queda quinto, con los mismos 55 puntos que el Ajax, mientras el NEC es tercero con 56.

El AZ ya tiene asegurada la fase de grupos de la Europa League por su victoria en la Copa, mientras que cada punto es clave para el Twente en su lucha por el tercer o cuarto puesto. Antes incluso del inicio, el equipo de John van den Brom recibió un impulso extra al ver que sus rivales, el NEC (1-1 ante el Telstar) y el Ajax (2-2 frente al PSV), habían cedido puntos el sábado.

El AZ dominó los primeros quince minutos y abrió el marcador a los 15′: Ro-Zangelo Daal cedió a Mees de Wit, su centro fue rechazado por Stav Lemkin y Clasie definió de volea al poste. El balón llegó a los pies de Clasie, que remató de volea al palo: 1-0.

El tanto animó al AZ, que buscó el segundo. Tras otra jugada de Daal y De Wit, Parrott se plantó ante el arco, pero Rots salvó el 2-0 en la línea.

Tras la salvada de Rots, el Twente mantuvo la posesión y, menos de un minuto después, penetró por el centro; Sam Lammers centró buscando a un compañero, pero el balón golpeó en el pie de Owusu-Oduro y se coló en su propia portería: 1-1.

El Twente empezó muy bien la segunda parte. Owusu-Oduro detuvo la primera ocasión del AZ y, poco después, llegó el 1-2: pase en profundidad de Ruud Nijstad a Kristian Hlynsson, centro y remate de Lammers.

Tras el gol, el Twente sufrió un bajón, se repuso y en los dos últimos minutos generó otra ocasión. Lammers falló el control y el peligro persistió. En el 95, Koopmeiners marcó el 2-2 tras pase de Owusu-Oduro.