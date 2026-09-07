La historia del mercado más largo en el club saudí del Al-Ittihad terminó con un desenlace impactante, pues pese a que el conjunto contaba con la aprobación del jugador y su deseo expreso, y pese a que las negociaciones habían alcanzado sus etapas finales, el fichaje más caro de este verano fracasó en los últimos instantes por una razón que no fue puramente económica.

El diario saudí "Asharq Al-Awsat" reveló que las negociaciones del Al-Ittihad con el club neerlandés del Feyenoord por la contratación del extremo argelino Anis Hadj Moussa se han derrumbado de forma oficial, a pesar de que ambas partes habían alcanzado el pasado miércoles un acuerdo de principio que contemplaba el traspaso del jugador por 27 millones de euros, ampliables a 29 millones con los complementos, y con un contrato de cuatro años.

El Al-Ittihad no se detuvo en ese punto, pues con la continuidad de las negociaciones y la petición del Feyenoord de más complementos y condiciones, el club saudí elevó su oferta de manera gradual atendiendo al deseo del entrenador alemán Jens Wissing, que se aferró al jugador como máxima prioridad tras el fracaso del fichaje del japonés Ritsu Doan.

La última oferta llegó a 37,5 millones de euros como cantidad base, con incentivos y complementos que podrían elevar el total a 42 millones de euros, en un gran sacrificio económico que confirmó que el comité ejecutivo y la dirección deportiva elevaron el techo de la oferta en más de 10 millones de euros respecto a la cantidad prevista al principio.

Pero el obstáculo que el Al-Ittihad no logró superar no estuvo en el valor del fichaje, sino en el mecanismo para asegurarlo. Las negociaciones chocaron con la petición del Feyenoord de obtener una garantía bancaria completa que asegurara sus pagos, algo que la dirección del Al-Ittihad consideró una exigencia imposible de cumplir en las circunstancias actuales.

Según el diario saudí, ofrecer esa garantía suponía colocar una cantidad de hasta 42 millones de euros íntegros en una cuenta específica y congelada, que quedaría bloqueada hasta las fechas de pago acordadas, lo que significaba paralizar la capacidad del club de disponer de esta enorme liquidez durante todo el periodo del compromiso.

El Al-Ittihad considera que congelar esa cantidad de tal manera es algo imposible e ilógico, especialmente tras las grandes concesiones económicas que había ofrecido.

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Y pese a que la dirección del Feyenoord se inclinaba en un principio por vender al jugador y aprovechar la contraprestación histórica, la falta de un consenso interno completo dentro del club neerlandés, con las reservas tanto del director deportivo como del entrenador del equipo ante la salida de su estrella, les brindó un pretexto para aferrarse a la garantía bancaria como condición para cerrar el fichaje, poniendo así fin a una de las negociaciones más complejas del mercado del conjunto, pese a que lo tenía todo salvo la garantía.