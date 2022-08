El Atlético tiene clara su hoja de ruta con Matheus Cunha

A pesar de que varios medios de comunicación aseguran que el Manchester United están en Madrid para interesarse por Matheus Cunha, entre otros jugadores, en el seno del Atlético de Madrid hay mucha tranquilidad. Entienden que haya clubes europeos que quieran "pescar" en el Metropolitano y saben que el United llegó a contactar con los agentes del delantero carioca, pero no moverán ni un músculo. Primero, porque la voluntad de Cunha pasa por seguir vestido de rojiblanco, porque no hay oferta y porque en el Atleti no quieren ni necesitan negociar ninguna venta. Y segundo, porque en el club colchonero saben que Cunha está "blindado" por una cláusula de rescisción realmente importante. Según ha podido saber GOAL, la cláusula de Cunha no asciende a 60 o 70 millones, sino que está por encima de los 100 "kilos". Un precio prohibitivo para cualquier club que quiera llevarse al jugador sin negociar con los colchoneros.

El Atleti insiste: no habrá ninguna negociación

¿Qué hay realmente entre el United y Cunha? Pues nada nuevo. Según fuentes rojiblancas consultadas por GOAL, en el club no han recibido ninguna oferta por el brasileño Matheus Cunha y no hay negociación en curso. La postura del club es muy clara respecto al futuro del delantero por si viene a buscarle algún club: cláusula o nada. Esa es la versión del Atlético. No se esconde que existe interés de los "diablos rojos", pero aunque los ingleses contactaron con los agentes del jugador hace semanas, en el Atleti reina la calma. En Manchester, en cambio, las urgencias por firmar jugadores son evidentes. Tras su crisis de resultados, con sonrojantes derrotas ante Brighton y Brentford, necesita refuerzos como el comer.

Contrato en vigor, 23 años y un Mundial en el horizonte

Cunha, que se ha adaptado perfectamente al Atlético, tiene contrato en vigor, tiene 23 años y según ha podido saber GOAL, tiene una cláusula por encima de los 100 millones de euros. Cunha llegó al Atlético la pasada temporada, procedente del Hertha de Berlín, después de que los rojiblancos pagasen un importe de 26 millones de euros por el traspaso. El curso pasado Matheus Cunha participó en 37 partidos en los que anotó siete goles y repartió otras siete asistencias, datos importantes teniendo en cuenta que sólo llegó a sumar 1.280 minutos.