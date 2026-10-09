"Queremos felicitar de nuevo al Real Madrid por seguir haciendo historia al demostrar que el 100% de la comunidad médica mundial estaba equivocada". Con este irónico tuit, el Atlético de Madrid ha reavivado la polémica de Fede Valverde.

Después de que el Real Madrid anunciara que el centrocampista uruguayo sufría un esguince de tobillo de tercer grado tras una dura entrada de Kang In Lee en el partido del derbi, una entrada por la que el Real Madrid reclamó la expulsión directa de su autor, el jugador ha vuelto a ser incluido en la convocatoria del equipo apenas 17 días después del comunicado oficial.

Y el Atlético de Madrid no desaprovechó la ocasión para burlarse del "milagro de Valverde". Tres semanas después, los ecos del derbi siguen presentes, y el Atlético no dudó en reavivar la controversia en torno a la jugada que dejó mucha polémica, tanto durante el partido como después, cuando se emitió el parte médico del jugador.

El Real Madrid había mantenido en secreto el regreso de Valverde durante el mayor tiempo posible, hasta que anunció la convocatoria del equipo para el duelo ante el Villarreal mañana sábado. El capitán del Real Madrid, que se lesionó en el derbi ante el Atlético, participó en la última sesión de entrenamiento sin ningún problema, quedando así disponible para el entrenador José Mourinho en el primer partido tras el parón internacional, y ello 17 días después de la publicación del mencionado parte médico.

Los detalles de la lesión se remontan al partido del derbi, disputado el 20 de septiembre, que el Real Madrid perdió por (2-1) en el estadio Metropolitano. El astro uruguayo sufrió una dura entrada de Kang In Lee en la primera parte, una jugada que, junto a la entrada de Cristian Romero sobre Jude Bellingham, provocó duras críticas de la dirección del club hacia el arbitraje. A pesar de este golpe, Valverde completó el partido, y los temores no surgieron hasta después del pitido final, al observarse una evidente inflamación en la zona de la lesión.

El club había emitido dos comunicados sobre su estado; en el primero, justo tras el final del derbi, informó de que el jugador había sufrido una "fuerte lesión en el tobillo izquierdo". Dos días después, concretamente el 22 de septiembre, y tras realizar pruebas adicionales, el club presentó el diagnóstico definitivo consistente en un "esguince de tercer grado en el tobillo izquierdo", dejando su periodo de recuperación "pendiente de una evaluación continua".

Y ahora, tras el parón internacional, Valverde está listo y disponible para Mourinho, por lo que el Atlético de Madrid aprovechó la ocasión para "felicitarlos" por la rápida recuperación del jugador, reavivando así la polémica en torno a la cumbre del derbi disputada hace tres semanas.