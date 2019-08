​El Atlético piensa en Rodrigo con Correa como parte de pago

La inclusión del argentino en la operación podría bajar la cantidad a pagar hasta los 30 o 35 millones

Entramos en la primera semana de temporada para los equipos pero ni mucho menos la última de mercado en este largo mes de agosto para fichar. El está interesado desde el año pasado en el delantero del Rodrigo Moreno.



El futbolista es muy del agrado del ‘Cholo’ Simeone que ha perdido esta temporada un jugador básico para él como el francés Griezmann. Pese a que esa baja ha sido suplida con el fichaje del que dicen será un súper crack, Joao Félix, al técnico argentino le falta alguna pieza para completar su delantera en un equipo que las últimas temporadas se ha empeñado en pelear por todos los títulos que disputa.



Con muchísimos millones ingresados por las ventas de Lucas, Rodrigo Griezmann, el conjunto colchonero todavía dispone de 'cash' para afrontar un último fichaje de campanillas que suponga el cierre a una gran plantilla que pueda pelear por todo. Según la información de la que dispone Goal.com y que fue desvelada la pasada semana por ‘Tribuna Deportiva’ el jugador que más agrada al técnico para cerrar su plantilla es Rodrigo Moreno. La valoración del jugador del Valencia en el mercado es de 120 millones de euros que marca su cláusula. Sin embargo, el conjunto del Metropolitano valora al jugador en una cifra que ronda los 60-65 millones de euros.



Ahora bien, desde los despachos del Atleti plantean una opción que es pagar entre 30 y 35 millones y además incluir en la operación al argentino Ángel Correa. El jugador argentino es un futbolista que agrada al cuerpo técnico de Valencia que encabeza Marcelino García Toral, y además es un futbolista que el Atlético lleva todo el verano intentando traspasar. Hasta el momento ha sido el el club que más interés ha mostrado por el ex jugador de de Almagro pero no ha alcanzado un acuerdo con Atleti para llevarse al futbolista.



Rodrigo Moreno ha tenido buenas ofertas este verano del Nápoles y pero no ha querido aceptarlas al entender que no eran clubes mejores que el Valencia en lo deportivo. A falta de tres semanas para que se cierre el mercado para el Valencia sería una gran pérdida la de Rodrigo Moreno como indicó Marcelino García la pasada semana y por ello es complicado pensar que los valencianistas escucharas una propuesta ahora por el jugador que no se acerque a la cláusula.



En todo caso, si la operación fuera adelante porque el Atlético pusiera mucho dinero encima de la mesa y Rodrigo quisiera irse, el nombre que más gusta al conjunto de Mestalla para paliar su marcha es el del francés Thauvin. El jugador del está a la espera de una oferta del Valencia que ha contactado con el futbolista y sabe que su precio ronda los 30-35 millones de euros.