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Alejandro GrimaldoGetty
Jonathan van Haaster
Traducido por

El Atlético no da respiro al FC Barcelona ni al Real Madrid con su séptima victoria consecutiva

Levante vs Atlético Madrid
Levante
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Primera División
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El Atlético de Madrid sigue rindiendo a un gran nivel en LaLiga. El equipo de Diego Simeone venció el sábado por 0-2 al Levante y sumó así su séptima victoria consecutiva en el campeonato. El Atlético, que no había pasado del empate en sus tres últimas visitas al Estadi Ciutat de València, ocupa provisionalmente el primer puesto con 28 puntos en 11 partidos. Sus perseguidores, el FC Barcelona (27 puntos) y el Real Madrid (24), han disputado un partido menos.

En el Atlético, el exjugador del Feyenoord Dávid Hancko volvió a ser titular, como de costumbre. Esta temporada también es un fijo en el centro de la defensa del conjunto madrileño. Julián Álvarez marcó la semana pasada sus dos primeros goles de la temporada y arrancó en punta junto a su compañero Lee Kang-in.

Aunque Jan Oblak tuvo que intervenir pronto para evitar que Daniel Requena abriera el marcador, el Atlético acabaría dominando el partido. A los quince minutos, los visitantes estuvieron muy cerca de adelantarse por medio de Morten Hjulmand, pero su gol fue anulado por fuera de juego.

Tras varias ocasiones peligrosas, entre ellas algunas de Marcos Llorente y Lee, el Atlético logró abrir el marcador diez minutos antes del descanso. Jon Ander Olasagasti despejó tan mal un pase de Álex Baena que Grimaldo se encontró de pronto con tiempo y espacio dentro del área. El español disparó con fuerza con su pierna izquierda, la preferida, al palo corto: 0-1.

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El Atlético también comenzó bien la segunda parte, aunque no estuvo acertado en la definición. Un gol de Hancko tras un rechace fue anulado por fuera de juego y, instantes después, un potente disparo de Lee golpeó en Nacho Pérez antes de estrellarse en el larguero. Cumplida la hora de juego, llegó el 0-2. Baena culminó una gran conducción con un pase en profundidad a Giuliano Simeone, que mantuvo la calma: 0-2.

Después de ese gol, el partido nunca volvió a ponerse realmente emocionante en el campo del Levante. El equipo local lo intentó, pero apenas pudo crear unas pocas ocasiones de peligro. El Levante encaja así su segunda derrota consecutiva y, por ahora, ocupa el decimosexto puesto en LaLiga, un punto por encima de los puestos de descenso.

Con esta nueva victoria, el Atlético gana confianza para la exigente semana que tiene por delante. El martes por la noche, los madrileños recibirán en la Champions League al Bayern Múnich del flamante ganador del Balón de Oro Harry Kane. El domingo, el Atlético volverá a jugar en casa, esta vez contra el FC Barcelona en LaLiga.

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