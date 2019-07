El Atlético empieza sus reclamaciones por Griezmann en La Liga y la RFEF

El club considera que la cláusula pagada por Griezmann no es de la cantidad que procede

Griezmann pagó 120 millones por su cláusula y fue presentado con el , pero ese proceso no gustó al Atlético. Horas después del pago, mandó un comunicado por el cual aseguraba que no estaba conforme con esa cifra. Aseguran que el acuerdo entre el francés y su nuevo club se cerró antes del 1 de julio y creen que, por eso, deben poner en el talón 200 millones y no 120. Amenazó con tomar medias y ahora se han puesto a ello.

Y, según informa Sport y ha podido confirmar Goal, estarían ya en ello. La FIFA, que se barajó como primera opción, no es el camino adecuado pues en este caso se trata de un proceso entre equipos de la misma federación, por lo que debe ser resuelta en los órganos jurisdiccionales del fútbol del país. Por eso, el Atlético ha optado por dos vías: y la Federación.

El artículo sigue a continuación

En el primer caso, el Atlético hizo constar su descontento en la Comisión Delegada de LaLiga por medio de Clemente Villaverde, directivo del club y vicepresidente de comisión, de la que también forma parte el Barcelona. Se reunieron con otro objetivo, renovar el comité de licencias, pero el Atlético aprovechó para mostrar su malestar. La denuncia, como cualquiera expuesta por un club, será estudiada por la patronal del fútbol.

No fue el único órgano en escuchar la reclamación del Atlético, pues el club rojiblanco y el Barcelona también se vieron las caras en la Federación. Y volvieron a quejarse, aunque de momento la cosa, en la RFEF, está parada. Hay dos opciones posibles para que la federación aborde este conflucto. Por un lado, podría pasar directamente por la Junta Directiva, pues es la encargada de “cuidar de todo lo referente a inscripción de clubs, futbolistas, entrenadores y auxiliares”. Es un organismo en el que están representados ambos clubes por medio de sus presidentes.

Por otro lado, también podría pasarse el caso por el Comité Jurisdiccional y de Conciliación, encargada de cuestiones fuera de la competición entre miemrbos de la federación.