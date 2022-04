El Atlético de Madrid sospecha que habrá una ofensiva de la Premier en verano

Cinco finales para lograr el objetivo: entrar en Champions. Esa es la misión del Atlético de Madrid en lo que resta de curso. Primero, por prestigio. Segundo y más importante, para sostener la economía del club, que depende de ese objetivo. En el club se considera que el mínimo exigible es acabar entre los cuatro primeros, pero tanto el cuerpo técnico como la plantilla quieren luchar, hasta el final, por quedar lo más arriba posible. Luego, acabe como acabe la temporada, llegará el momento de planificar el capítulo de altas y bajas. Ahí no hay aficionado rojiblanco que no se sepa, de memoria, la hoja de ruta del club. Para mantener el tradicional equilibrio presupuestario entre inversiones y desinversiones, el club tendrá que vender para después, poder comprar. Un clásico de los veranos colchoneros.

En ese escenario, el Atlético de Madrid sospecha que, a partir del mes de julio, recibirá una ofensiva de varios clubes de la Premier, que quieren "pescar" peces gordos en el estadio Metropolitano. En las oficinas del club saben que hay varios equipos interesados en diferentes juagdores de la plantilla y aunque no hay preocupación sobre este aspecto, sí saben que será complicado resistir el empuje de clubes que pueden pagar mejores salarios a los jugadores, que son capaces de pagar traspasos al contado y que, si es necesario, tienen el músculo económico para pagar las cláusulas de algunos futbolistas del Atlético.

Renan Lodi. El brasileño tiene contrato hasta 2025 y una cláusula de 60 millones, pero es uno de los objetivos de mercado del Newcastle United y de la Juventus. En el caso de las "urracas" el interés es fuerte y ya en su día lograron "arrancar" a Kieran Trippier con una venta que se fijó en 14 millones, incluidos variables. Lodi es feliz en Madrid, pero su cotización se ha disparado tras sus buenas actuaciones en Champions y en las oficinas del Metropolitano se reconoce que llegarán ofertas por él este mismo verano.

Yannick Carrasco. El belga también tiene contrato en vigor con el Atleti y su cláusula es igual que la de Lodi, 60 millones. Un precio asequible para el Newcastle, que hace meses que persigue su fichaje. Durante el pasado mercado de invierno, tanto Newcastle como Tottenham preguntaron por la situación de Carrasco. El belga ha completado varios partidos importantes esta temporada y es uno de los jugadores con más talento de la plantilla. Si hay un jugador que tiene mucho mercado en la Premier, ese es Carrasco.

Geoffrey Kondogbia. El centroafricano está completando una buena temporada en Madrid y tiene contrato hasta 2024. Sin embargo, está siendo monitoreado por clubes como Aston Villa o Wolverhampton Wanderers. Está siendo pieza clave para Simeone y no parece que el clube quiera desprenderse de "Kondo", pero si llega una buena oferta, se escuchará.

Mario Hermoso. Ya el pasado mercado de invierno se rumoreó que Hermoso era otro de los jugadores colchoneros por los que el Newcastle se había interesado. Tiene contrato en vigor con el Atlético de Madrid y su cláusula asciende a 85 millones de euros. Una cantidad muy alta. Eso sí, nadie descarta que este verano lleguen ofertas por el ex del Espanyol.

Luis Suárez. El uruguayo acaba contrato con el Atlético, no va a renovar y a partir del próximo 30 de junio, podrá salir libre del Metropolitano. Y uno de los clubes que está realmente interesado en hacerse con sus servicios es el Aston Villa, entrenado por su ex compañero en el Liverpool, Steven Gerrard. Eso sí, Suárez llegaría como agente libre y aunque el Atlético se ahorraría su ficha, una de las más altas de la plantilla no recibiría ningún dinero si se cierra esta operación.