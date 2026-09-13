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FBL-ESP-LIGA-REAL SOCIEDAD-ATLETICO MADRIDAFP
Abobakr El Mokadem

Traducido por

El Atlético de Madrid se cuela en la zona de Champions y recupera la senda de la victoria a costa de la Real Sociedad

Real Sociedad vs Atlético Madrid
Real Sociedad
Atlético Madrid
Primera División
España

El Atlético de Madrid recuperó la senda de las victorias tras imponerse este domingo a su anfitrión, la Real Sociedad, por 3-0, en la quinta jornada de la Liga española.

El Atlético de Madrid había caído ante el Athletic de Bilbao por un contundente 3-0 en la Liga, antes de perder de nuevo frente al Liverpool por 2-1 en la Liga de Campeones de Europa, para regresar hoy a las victorias.

  Los tres goles del Atlético los marcaron Alejandro Grimaldo (min. 84, de penalti), Jonathan David (min. 90) y Giuliano Simeone (min. 90+5).


El Atlético de Madrid elevó su cuenta a 10 puntos, en el cuarto puesto de la clasificación de la Liga, a dos puntos del Real Madrid, segundo, y a 5 puntos del Barcelona, líder, mientras que la Real Sociedad se quedó estancada en 7 puntos, en el duodécimo lugar.

 La primera parte del partido entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid terminó con empate sin goles, tras un primer tiempo igualado que registró períodos de dominio alterno, con un ligero control de los locales y escasez de ocasiones claras.

 Las ocasiones más peligrosas fueron para la Real Sociedad, con un remate de cabeza de Sucic tras un saque de esquina y una falta de Sergio Gómez, mientras que las ocasiones del Atlético incluyeron un cabezazo de Hojlund y un disparo de Kang-in Lee.

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