El Atlético de Madrid recuperó la senda de las victorias tras imponerse este domingo a su anfitrión, la Real Sociedad, por 3-0, en la quinta jornada de la Liga española.

El Atlético de Madrid había caído ante el Athletic de Bilbao por un contundente 3-0 en la Liga, antes de perder de nuevo frente al Liverpool por 2-1 en la Liga de Campeones de Europa, para regresar hoy a las victorias.

Los tres goles del Atlético los marcaron Alejandro Grimaldo (min. 84, de penalti), Jonathan David (min. 90) y Giuliano Simeone (min. 90+5).





El Atlético de Madrid elevó su cuenta a 10 puntos, en el cuarto puesto de la clasificación de la Liga, a dos puntos del Real Madrid, segundo, y a 5 puntos del Barcelona, líder, mientras que la Real Sociedad se quedó estancada en 7 puntos, en el duodécimo lugar.

La primera parte del partido entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid terminó con empate sin goles, tras un primer tiempo igualado que registró períodos de dominio alterno, con un ligero control de los locales y escasez de ocasiones claras.

Las ocasiones más peligrosas fueron para la Real Sociedad, con un remate de cabeza de Sucic tras un saque de esquina y una falta de Sergio Gómez, mientras que las ocasiones del Atlético incluyeron un cabezazo de Hojlund y un disparo de Kang-in Lee.